Sandra Castelló firma un retorno con victoria

Hasta la décima fecha liguera había sido imprescindible para Eder Maestre. Sandra Castelló, fichada este verano por el Costa Adeje, se hizo un hueco desde el primer momento en el centro del campo de las guerreras, y acumuló diez titularidades en otros tantos compromisos de Liga F. Sin embargo, una rotura fibrilar le hizo perderse los últimos cuatro duelos de 2024 y retornó el pasado fin de semana al césped, donde ejerció de pulmón para las suyas.

«Me he sentido muy cómoda. Tenía ganas de volver y de incorporarme al equipo, intentando aportar todo lo que pueda», señala la alicantina tras ser de la partida en la victoria del equipo azul y blanco ante el Depor Abanca. «Me he adaptado bastante rápido gracias al grupo que tienen desde años anteriores y eso ha facilitado mi incorporación», afirma.

Algo a lo que también ha contribuido su propio nivel, siendo una de las jugadoras con mayor número de balones recuperados. Pese a ello, Caste pone el foco en el grupo, dado que su trabajo es aportar «todo lo que pueda al equipo, ir a por el partido, sumar los tres puntos y estar siempre disponible».

La siguiente oportunidad será el choque de este sábado en Granada, un partido que «será muy disputado». «Sabemos la importancia que tiene sumar fuera, así que iremos a por el partido buscando la victoria y cerrar la primera vuelta en buena posición», concluye.