Monday Gift, explosión goleadora a ritmo de baile

Ewa Pajor, Edna Imade, Alexia Putellas, Signe Brunn, Caroline Graham… y Monday Gift. La delantera del Costa Adeje Tenerife Egatesa ocupa un puesto de honor en el Top 6 de máximas goleadoras de la Liga F, junto a jugadoras de primer nivel, en la temporada más inspirada de una guerrera que tiene el inconformismo por bandera. «Creo que aún no estoy en mi mejor momento, pero estoy trabajando para que lo sea», señala la nigeriana, que, movida por un credo de autoexigencia, ha logrado alcanzar su mejor rendimiento desde que llegó a Tenerife y se ha convertido en una pieza clave de la selección de su país.

Con los seis goles que ha firmado en Liga hasta el momento (a los que habría que sumar los dos marcados en la Copa de la Reina), Monday ha igualado la cifra de dianas alcanzadas durante toda la temporada pasada. «Me siento honrada, me siento bien, y estoy entregada al equipo», reconoce la ariete, que valora especialmente el hecho de que «ha sido bien recibida en el equipo y se siente como si fueran una familia». «Siento el amor y el apoyo, tanto de los fans como de mis compañeras, y creo que eso es lo que me hace ser quien soy hoy», afirma.

Doblete frente al Deportivo

Aspectos fundamentales para llevar a cabo exhibiciones como la del pasado sábado ante el Deportivo Abanca, un encuentro que, al principio, no se desarrolló como esperaban. Aunque las jugadoras «no empezaron bien» y no lograron imponer su dominio desde el inicio, lograron reaccionar tras el descanso. Fue en ese momento cuando se produjo «un cambio de mentalidad», con un nuevo enfoque en el juego que les permitió salir «con el espíritu luchador» y dar la vuelta al marcador, logrando finalmente la victoria. Para ello fue crucial la aportación de Monday Gift: dos tantos, uno rematando de cabeza un centro preciso de Aleksandra Zaremba y otro definiendo con maestría el pase de Sandra Castelló; y una asistencia tras una galopada de más de 30 metros que culminó devolviéndole el favor a Zaremba para firmar el cuarto y asegurarse el título de MVP del partido para la Liga F.

Y después de cada gol, una exhibición de baile que ya se ha convertido en sello personal. «Bailar me divierte», reconoce entre sonrisas, «así que combinar fútbol y bailar es algo que me da mucha alegría y, cada vez que marco un gol, quiero celebrarlo bailando». Vista la evolución de Monday Gift, a la que aún no se le intuye el techo, cada vez parece más claro que el Municipal de Adeje (y la Liga F, por extensión) disfrutarán de muchos más bailes por parte de la delantera nigeriana.