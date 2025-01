Aleksandra Zaremba, éxitos entre Tenerife y Polonia

"Jugar un torneo de ese calibre con la selección absoluta es algo a lo que aspira toda futbolista, y supone cumplir un sueño". A Aleksandra Zaremba le sigue brillando la mirada cuando recuerda lo sucedido en Viena el mes pasado, cuando la jugadora del Costa Adeje Tenerife Egatesa alcanzó un hito incomparable: formar parte del combinado principal de Polonia que, por primera vez en la historia del país centroeuropeo, logró clasificarse para una Eurocopa.

Para ello, la selección polaca tuvo que afrontar una eliminatoria final de repesca ante Austria y se impuso en los dos encuentros: 1-0 en la ida y 0-1 en el choque definitivo, disputado en Viena, y en el que un gol de la jugadora del FC Barcelona Ewa Pajor certificó la presencia de Zaremba en la cita de este verano en Suiza. "En ese momento ni nos lo creíamos. Estábamos esperando que la árbitra pitara el final y, cuando llegó ese momento, salimos, corrimos, nos abrazamos todas…", recuerda Aleksandra. "Disfrutar de algo que sucede por primera vez en la historia de Polonia se vive con felicidad y una sonrisa", confiesa.

A lo meramente deportivo, a la jugadora del equipo tinerfeño se le suma un enorme componente emocional. Nació en Polonia pero se trasladó a Tenerife en su niñez. "Mi familia es de allí. Costa Adeje Tenerife Habíamos estado en Inglaterra, pero a mi madre le gustó más el clima de Tenerife y nos quedamos", resume antes de asegurar que se considera tinerfeña. "Me siento de aquí. Llevo más tiempo viviendo en la Isla. Voy a Polonia para visitar a mis abuelos, a mi familia, para ver cómo están. Pero si tengo que elegir un lugar para vivir, me quedo con Tenerife", afirma la futbolista.

Su pasión por este deporte era más que evidente. "Siempre me gustó el fútbol. Recuerdo estar con un balón desde niña. Mis Reyes eran eso, no pedía otra cosa. Y cuando llegamos a Tenerife, mi madre me apuntó en el Marino. Me gustó tanto, que no he parado", asegura. Aleksandra empezó a jugar en el Marino, pero siguió su aprendizaje en la Península. "Por problemas económicos en casa, nos mudamos a Barcelona durante dos años. Como me gustaba el fútbol, mi madre me apuntó a un club en mi etapa infantil. Del Marino pasé a Cataluña y de Cataluña, al Marino otra vez", recuerda.

Cada encuentro con la selección representa para Aleksandra la oportunidad de reencontrarse con sus orígenes. "No puedo ver a mi familia muy a menudo y tener la posibilidad de tenerlos cerca cuando voy con la selección, es muy importante para mí", asegura. Esta circunstancia que incluyó una anécdota el día de la clasificación para la Eurocopa. "Creo que es la primera vez que mi abuela ve un partido de fútbol", apunta entre risas. "Para mí es lo que más pudo significar. Ver una llamada de ella felicitándome después de jugar por haber conseguido la clasificación, y que ella estuviera viéndolo, es algo que me llevo con emoción y mucha ternura".

Parte fundamental de los esquemas del Costa Adeje Tenerife Egatesa esta temporada, y con un puesto prácticamente garantizado en los planes de la seleccionadora Nina Patalon, Aleksandra ya piensa en la cita de este verano, que se disputará en Suiza del 2 al 27 de julio. "Vamos con una idea de ilusión, de poder cumplir ese sueño de participar en un torneo mayor con la selección y el objetivo al que todo equipo inicialmente aspira, que es pasar de la primera fase de grupos", plantea. En esa fase inicial, Polonia se medirá a Dinamarca, Suecia y Noruega. "A partir de ahí, intentaremos seguir y quedarnos el mayor tiempo posible en Suiza", concluye Zaremba. Y, mientras tanto, seguir creciendo en las filas del Costa Adeje Tenerife Egatesa, un equipo en el que la carrilera ha encontrado la confianza y el desarrollo necesario para formar parte de la historia del fútbol femenino de su país.