El Costa Adeje, a iniciar el año con buen pie

El Costa Adeje Tenerife Egatesa retoma la Liga F y abre las puertas de este 2025 con el entusiasmo propio de quien anhela prolongar su magnífico año anterior. Hoy, las guerreras se enfrentarán al primer escollo del nuevo capítulo contra el Depor Abanca en el Municipal de Adeje, que comenzará a las 11:00 horas y formará parte de la decimocuarta jornada liguera.

La tripulación azul y blanca recupera a Jassina Blom, Sandra Castelló y Cheza, que regresan al verde tras sus respectivas lesiones. Además, los recientes fichajes de Linnea Laupstad y Thea Sorbo, que estarán hoy disponibles, añadirán frescura a un plantel que se reorganiza y deja la enfermería más despejada –aún permanecen en ella Paola Hernández, Natalia Ramos y Yerliane Moreno–. «Cuantas más jugadoras opten a jugar eso subirá la intensidad y la calidad de los entrenamientos. Recuperar efectivos siempre es bueno no sólo de cara a una variabilidad mayor en el plan de partido, sino también en subir esos niveles estándar de trabajo a lo largo de la semana», reflexionó Eder Maestre, el preparador del conjunto azul y blanco, en la previa del choque.

Por su parte, Patri Gavira confiesa que «el equipo ha vuelto con muchas ganas en los entrenos previos a la competición». Así, las guerreras no quieren bajar la guardia ante un Depor que es penúltimo con nueve puntos, por lo que se han preparado para enfrentarse a un rival «que tiene buenas jugadoras y se juegan mucho». «La tabla no tiene que perturbarnos. Debemos centrarnos en nuestro trabajo, ser ambiciosas y conseguir los tres puntos jugando con lo nuestro y no dejándonos llevar por el rival», declara la gaditana.

En esa línea, Gavira tiene claro que, en casa, «siempre quieren sumar de tres». «Da igual jugar dentro o fuera, pero con nuestra afición somos más fuertes», explica, refiriéndose a la ambición que lleva a una de las capitanas de las guerreras a señalar que el equipo «quiere seguir la línea de la temporada que están haciendo hasta ahora, pero sin conformarse».

Su rival, el Depor Abanca, ocupa la decimoquinta posición de la Liga F. Empatado a puntos con el Levante, que es antepenúltimo, el conjunto gallego apenas ha logrado arrancar dos victorias en trece jornadas. En su último encuentro antes del paréntesis navideño, el equipo ahora capitaneado por Fran Alonso, que tomó el timón a finales de noviembre tras relevar a Irene Ferreras, sucumbió en su propio fortín por un 1-4 frente al Real Madrid, revés que los empujó a ocupar posición descenso a la 1ª RFEF, categoría desde la que logró el ascenso la pasada temporada.

En sus duelos históricos, la balanza se inclina hacia el flanco isleño. Tinerfeñas y coruñesas han cruzado espadas cuatro ocasiones en la Primera División femenina, con un saldo de dos victorias para el Costa Adeje y dos empates. n