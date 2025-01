Sandra Hernández se despide de la UD Tenerife

La centrocampista Sandra Hernández, jugadora de la UD Tenerife e internacional absoluta con la selección española, ha llegado a un acuerdo para su desvinculación del club tinerfeño tras haber vestido la camiseta azul y blanca de las guerreras durante las últimas cuatro temporadas; las tres primeras con el Costa Adeje Tenerife Egatesa y en la presente campaña en la UD Tenerife El Rosario.

Hernández, que llegó a la UD Tenerife en 2021, militó previamente en el FC Barcelona y el Valencia CF, además de contar en su palmarés con una Liga Femenina, una Copa de la Reina y dos subcampeonatos de Europa (sub 19) y uno del mundo (sub 17) con las categorías inferiores de la selección española. Desde su llegada a la isla la jugadora palmera de origen y conejera de adopción, ha sido uno de los referentes de las guerreras, con las que ha disputado 54 encuentros en la máxima categoría del fútbol femenino nacional, así como para la UD Tenerife El Rosario.

La centrocampista recuerda en su despedida que “lo dije el primer año que vine aquí: vestir esta camiseta, representando a Canarias, ha sido un lujo”, dado que “me ha dado la oportunidad de conocer a compañeras maravillosas y he podido aprender mucho. Llevaba muchos años fuera de casa y, al llegar aquí, me han acogido, me han querido muchísimo y no tengo más que palabras de agradecimiento a las personas que han formado parte de mi vida aquí”.

Un agradecimiento que viene de la mano del hecho de que “he vestido camisetas de otros equipos pero, de corazón, ninguna ha sido como ésta; al menos, por cómo lo vives y cómo lo representas”, por lo que “me siento muy agradecida a las personas que han ido siempre a apoyarnos y que alguna vez han dicho mi nombre en una grada, desde La Palmera hasta Adeje, y me hace muy feliz haber pertenecido a esta etapa del club”.

El vicepresidente de la UD Tenerife, Julio Luis Pérez, valora en la despedida de Sandra Hernández que “ha sido una jugadora muy importante para nosotras. A lo largo de estos años nos ha dado un rendimiento fantástico y ha ayudado muchísimo al crecimiento del club”. Echando la vista atrás, Pérez recuerda que “durante bastante tiempo estuvimos intentando que viniera con nosotros y al final la pudimos traer. Vamos a sentir su marcha, pero sabe que esta será su casa y que siempre tendremos los brazos abiertos para ella”, concluye.

Un sentimiento que también comparte la propia Sandra Hernández, que afronta ahora nuevos proyectos deportivos teniendo claro que “siempre seré una guerrera. Eso lo llevo en el corazón y voy a estar muy cerquita de aquí para verlas”.