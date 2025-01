Sorbo, otra noruega para la UD Costa Adeje

Nueva incorporación del Costa Adeje Tenerife Egatesa de cara al arranque competitivo de este 2025; y nueva jugadora noruega que llega a las filas del club sureño. Y es que tras la contratación de la atacante Linnea Laupstad, el conjunto tinerfeño anunció ayer la llegada su compatriota Thea Sorbo, centrocampista de 21 años que llega al club azul y blanco procedente desde el Hammarby sueco.

Sorbo (28/03/2003) comenzó su trayectoria en las categorías inferiores de Nessodens IF y el Lyn. En 2020 se incorporó a las filas del Kolbotn, con el que debuta en la máxima categoría del fútbol noruego, y en 2023 cierra su fichaje por el Hammarby IF de Suecia, con el que ha ganado la Copa y la Liga de 2023. Así, la nueva jugadora de las guerreras disputó esta temporada la Champions League, coincidiendo en su grupo de fase previa con el FC Barcelona. Además, la centrocampista nórdica ha sido internacional en todas las categorías inferiores con su selección, comenzando con el combinado Sub 15, y debutando con el equipo absoluto en febrero de 2023, vistiendo la camiseta noruega en un amistoso contra Dinamarca.

El presidente de la UD Tenerife, Sergio Batista mostró su satisfacción por incorporar a una jugadora que "pese a su juventud, ha demostrado ya su nivel y acumula una importante experiencia tanto en Champions League como con su selección". "Confiamos en que aporte mucho desde el primer minuto en una posición en la que las lesiones nos están haciendo mella esta temporada".

Sorbo, que llega al Costa Adeje Tenerife Egatesa en calidad de cedida hasta el final de temporada. "Estoy muy feliz por unirme al club. Tengo muchas ganas de llegar para conocer a mis nuevas compañeras y a todo el cuerpo técnico y empezar cuanto antes a trabajar", señala la centrocampista, que podría debutar el día 11 en la visita al Municipal de Adeje del Deportivo de La Coruña.