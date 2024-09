El Costa Adeje, de nuevo certero desde los 11 metros

Pese a que su equipo se alzó con el trofeo en liza, Eder Maestre no acabó del todo satisfecho con la imagen de la UD Costa Adeje. «Ha sido un buen encuentro en lineas generales pero me voy con sensaciones encontradas. Ha habido registros en los que estuvimos acertadas, pero hubo oportunidades para poder dar con eso muchas más veces. La presión en campo rival no ha sido lo suficientemente eficaz como me hubiera gustado. En defensa estuvimos organizadas, pero soy perfeccionista y ambicioso, y creo que queda mucho trabajo por delante», señaló el vasco, que sí reconoce abiertamente que «el equipo está con un ambiente increíble». «La energía que hay en el vestuario es espectacular y las chicas están con muchas ganas de ese primer partido de competición», añadió.