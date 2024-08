La travesía del Costa Adeje comienza en la capital de España

El Costa Adeje Tenerife Egatesa debutará en Liga F el fin de semana del domingo 8 de septiembre ante el Madrid CFF y lo hará a domicilio. Será la primera de las 30 jornadas con las que contará el calendario de la temporada regular 24-25, sorteado esta mañana en el salón de actos Luis Aragonés de La Ciudad del Fútbol de la RFEF, ubicada en la localidad madrileña de Las Rozas. El club insular contó con la curiosa representación del artista Caco Senante durante el evento.

La temporada comienza dicho 8 de septiembre y termina el 18 de mayo con un calendario asimétrico –aunque los dos primeros enfrentamientos coincidan en la primera y segunda vuelta–, que se disputara íntegramente en días de fin de semana. Tras la mencionada jornada de apertura, llegará el debut en casa, que tendrá lugar el fin de semana del 15 de septiembre ante el Sevilla. A continuación, el equipo visitará al recién ascendido RCD Espanyol y justo después, uno de los platos fuertes de la temporada, la visita del Real Madrid a la Isla (en la cuarta jornada), prevista para el último fin de semana de septiembre (28 y 29), en un encuentro tiene previsto celebrarse en el Heliodoro Rodríguez López.

Maestre analiza el reto

Así pues, arranque de altura para medir al equipo en los cinco primeros cruces del campeonato. Para el técnico azul y blanco, Eder Maestre, el sorteo deparado es exigente, sobre todo el primer mes. «Es un principio de temporada que nos va a obligar a puntuar. En ese compromiso tenemos que tratar de llegar con el mejor estado de forma posible y con oxígeno en las piernas como para tener esa chispa necesaria que nos permita estar al máximo nivel», afirma. Respecto a la primera jornada fuera de casa, Maestre resalta la importancia del choque de pretemporada que tendrá lugar el 31 de agosto, precisamente en la misma ubicación y ante el mismo rival en el 'stage' peninsular: ante el Madrid CFF a domicilio. «Será un partido contra un rival de pretensiones ante el que, casualmente, nos habremos enfrentado en el periplo de pretemporada, una prueba que nos dará sensaciones próximas a ese primer encuentro. Permitirá que el partido se parezca bastante».

A este respecto, una de las capitanas del Costa Adeje Tenerife Egatesa, Raquel Peña, Pisco, considera que esa coincidencia en pretemporada ante el Madrid CFF puede resultar «beneficiosa» para su equipo. «Para ambos será una primera toma de contacto para saber en qué mejorar o aprovechar debilidades». La grancanaria no esconde su decepción por no poder jugar el primer partido en el Campo Municipal de Adeje. «Nos hubiese encantado jugar el primer partido en casa con nuestra afición, pero no importa, iremos a por ellas igualmente».

Otros choques de importancia, como los que se disputarán ante el campeón y mejor club de Europa, el FC Barcelona, llegarán el 11 de noviembre, mientras que la visita en la segunda vuelta tendrá lugar el 16 de marzo, con el Heliodoro Rodríguez López también como feudo azul y blanco. El cuadro azulgrana cuenta en sus filas con futbolistas de la talla de Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Salma Paralluelo o la sueca Fridolina Rolfö. De esta manera, la cita se antoja como uno de los grandes atractivos de la campaña.

La recta final

El último tramo de la temporada será, asimismo, de mucha dificultad para la UD Tenerife, con las dobles visitas a Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao en las jornadas 26 y 27. Además, en la penúltima jornada, el equipo jugará fuera de casa, ante el Real Madrid.

Para cerrar la competición, las de Eder Maestre recibirán en Adeje a la Real Sociedad el 18 de mayo, precisamente el último equipo de del técnico vasco en las tres últimas temporadas y teórico rival por la octava plaza –segundo gran objetivo de las insulares después de la obligada permanencia–. «Siempre es bonito recibir a un exequipo, pero sobre todo si nos encontramos en una situación clasificatoria bonita, que es lo que deseamos. Aquí, en Tenerife, pudimos certificar la segunda posición en la primera temporada que estuve con la Real Sociedad. Esperemos que podamos vivir la misma situación, pero con la camiseta cambiada», subraya Maestre con determinación.