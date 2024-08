María José Pérez recupera la sonrisa: 'El Trofeo Teide es un premio para el club y para nosotras'

El Costa Adeje Tenerife se impuso al Real Madrid en la final femenina del Trofeo Teide. La victoria de las blanquiazules, que en los cuartos vistieron de negro, estuvo a punto de producirse en los 90 minutos reglamentarios merced a un tanto de María José Pérez en el 78' que neutralizaron las merengues en el descuento, cuando un infortunio defensivo culminó en el autogol de Pisco.

El tanto del 1-0, el de la tinerfeña, se produjo tras un centro lateral desde el perfil izquierdo. La pelota quedó mansa en el corazón del área y la atacante finalizó a placer. En la tanda también vio portería. Pérez asumió la responsabilidad en el segundo lanzamiento, que materializó.

La temporada pasada no fue sencilla para ella. Apenas contó con protagonismo y era evidente que su relación con José Herrera no ayudaba. No había 'feeling'. Pero el cambio de técnico (ahora Eder Maestre) parece haberlo cambiado todo. María José acabó renovando y ha recuperado la sonrisa. Y la ilusión.

"Las sensaciones son muy buenas. El equipo ha competido muy bien. Hemos sido, creo, dominadoras en muchos momentos del partido. Siendo incisivas y ocupando el campo rival. Es por eso que las sensaciones son buenísimas. El nivel que hemos dado ha sido muy alto. Es lo que queremos", aseguró la futbolista.

Preguntada por su momento de forma y por su buen concurso durante los segundos 45 minutos (fue uno de los 11 cambios que ejecutó Maestre al regresar del entretiempo), la experimentada goleadora comenzó su segunda reflexión poniendo al colectivo por delante, pero no escondió su satisfacción. "Para mí es una cuestión global. Para hacer un gol necesito también de mis compañeras. Estoy contenta, está claro. Por marcar y ayudar así al equipo. Y feliz por este Trofeo, que es un premio para el club y para nosotras".

Maestre, radiante

No fue la de María José la única voz feliz tras el triunfo ante el Real Madrid. El técnico blanquiazul, Eder Maestre, también festejó con efusividad la victoria de su equipo. "Teníamos una serie de objetivos para este partido, las chicas saben cuáles eran. Se han cumplido y lo bonito es que, además, ha habido premio", comenzó valorando el preparador vasco. "En lo personal", prosiguió el míster, "ganar el Trofeo Teide es algo inmenso", afirmó convencido y en un tonto del que se dedujo un profundo orgullo. "Es mi primera experiencia aquí. Ganar al Real Madrid, hacerlo en este estadio y en el día de mi estreno pues... te puedes imaginar", explicó para justificar tan intensa satisfacción en el plano particular. Maestre, seguidamente, se pronunció también sobre el estado de ánimo de sus futbolistas. Por supuesto, la felicidad es total. "El equipo lo ha vivido con una ilusión terrible. Se ha notado durante toda la semana", expuso. Finalmente, y cuestionado por la emoción de la tanda de penaltis definitiva, el míster valoró positivamente la determinación de sus jugadoras, especialmente de las más jóvenes. "Es complicado porque hay muchas emociones. Hay que reconocer la valentía de las jugadoras del segundo equipo que se han atrevido a lanzar".