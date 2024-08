El Real Madrid, rival de lujo para el Costa Adeje en el Trofeo Teide

Piedra de toque de primer nivel y uno de los torneos veraniegos señeros en la Isla son ingredientes más que atractivos para la segunda cita de pretemporada del Costa Adeje, que disputará hoy el Trofeo Teide contra el Real Madrid, en un choque que arrancará a las 20:00 horas en el Estadio Los Cuartos, en La Orotava, y que será retransmitido en directo por TV Canaria a través de su canal de Youtube y su página web.

El técnico de las guerreras, Eder Maestre, reconoce que la prueba supone «subir el nivel de exigencia, por el rival y la dimensión de todo un Real Madrid», pese a lo cual van «a querer seguir haciendo lo mismo, ajustándose a la intensidad del rival» que ya mostró el equipo el pasado domingo ante el Real Unión de Tenerife: «Defender en campo rival y progresar a través del balón».

La motivación por medirse al conjunto merengue no se escapa a ninguno de los integrantes del plantel isleño, ya que «las jugadoras lo están viviendo en esos grados de autoexigencia». «Es algo que se ve en los entrenamientos, que hay ganas de querer abordar el partido», señala el bilbaíno sobre algo que «les agrada, porque tienen esa vena competitiva, aunque no pueden perder la perspectiva de que están en período preparatorio». Pese a ello, Maestre no esconde que le encantaría ganar el duelo. «La mirada de preparación, de entrenamiento, existe, pero dada la importancia que tiene aquí el Trofeo Teide, tanto a mí como a todo mi staff nos encantaría llevárnoslo».

Una de las protagonistas de lo que suceda hoy sobre el césped de Los Cuartos será Claudia Iglesias Bicho. Madrileña y formada en la cantera del Atlético de Madrid. El choque tendrá un sabor especial para la nueva jugadora de las guerreras, que apunta que «el Real Madrid es un rival complicado y que lo va a poner muy difícil», algo que les «va a venir muy bien para ver los conceptos que están trabajando y competir con un gran rival delante». Conceptos cada vez más definidos que pasan por ser «un equipo agresivo, competitivo y someter al rival llevando el peso del partido», algo que la centrocampista tiene claro que «es un planteamiento» que le «gusta».

Todo ello podrá comenzar a mostrarse en un choque plagado de alicientes. Será el último partido de pretemporada que disputará el Costa Adeje en la Isla. Las guerreras viajarán el 28 de agosto a la Península para llevar a cabo un stage en el que disputarán dos encuentros, ante el Madrid CFF y el Valencia CF; todo con vistas a la primera jornada liguera, que se celebrará el fin de semana del 7 y 8 de septiembre y cuyo calendario se sorteará este lunes.