Sandra Castelló pone su experiencia a disposición del Costa Adeje

Tres semanas parecen ya un período de tiempo suficiente para atisbar cómo evoluciona el que será el nuevo Costa Adeje Tenerife Egatesa de la 24/25 cuando se trabaja desde dentro. Sandra Castelló, uno de los refuerzos del club sureño para este curso, y ya con una dilatada trayectoria en la Liga F, detecta pequeños detalles de avance. «Se nota que el equipo cada vez está mejor. Estamos más unidas, más compactas y vamos adquiriendo cada vez más conocimientos para estar preparadas para la liga», adelanta la centrocampista.

Siempre dispuesta a dar un plus de sacrificio por el equipo, Sandra Castelló, no esconde su compromiso a nivel personal. «Mi idea es aportar todo el trabajo y esfuerzo dentro del campo. Lo que sea para ayudar al equipo», asegura. Pese a su mencionada experiencia, la centrocampista aún debe pasar su personal fase de adaptación al equipo y las nuevas exigencias tácticas, retos ante los que se muestra muy segura. «Me estoy adaptando súper bien tanto en el equipo como fuera del campo. Con las compañeras y con el staff me siento muy cómoda y tranquila y con ganas de seguir mejorando», relata la centrocampista, con 31 años recién cumplidos.

Preguntada por su impresión tras su cambio de camiseta tras 11 temporadas defendiendo el escudo del Sporting de Huelva, Castelló sonríe y responde ilusionada. «Me ha sorprendido para bien. Estoy súper contenta aquí. Me gusta mucho el ambiente y la zona en la que estamos. Me encanta la isla y el grupo que tenemos», afirma antes de la que será su decimoquinta campaña seguida en la Liga F.

Precisamente el pasado fin de semana Sandra pudo disputar sus primeros minutos con la elástica tinerfeña de los que terminó «con muy buenas sensaciones». Del partido frente al Real Unión afirma haber salido «con muchas ganas de seguir trabajando y mejorando para llegar en las mejores condiciones de cara a la competición» oficial. En poco tiempo, Castelló tendrá una nueva oportunidad de probarse con el equipo. En esta ocasión, ante un rival de aún más entidad, lo que aumenta su motivación. «Jugar contra un equipo de tu liga te hace estar más motivada y más si te vas a enfrentar a un grande como es el Real Madrid. Vamos a intentar llegar lo mejor posible para intentar llevarnos ese trofeo», asegura.

Esa oportunidad de lograr un trofeo para el Costa Adeje Tenerife Egatesa llegará mañana sábado en el Trofeo Teide ante el Real Madrid, partido que podrá disfrutarse en el Estadio Los Cuartos de La Orotava, a partir de las 20:00 horas o, también, a través de la señal en directo de la web y el canal de Youtube de Televisión Canaria.