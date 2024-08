Lucía Méndez, versatilidad a las órdenes de Eder Maestre

Capacidad de trabajo… y de adaptación. Con esa premisa ha arrancado la pretemporada para Lucía Méndez, que disputó sus primeros minutos de esta preparación del Costa Adeje Tenerife Egatesa, en el duelo que le midió al Real Unión, desempeñándose como defensa central, rol poco habitual para la sevillana. «Es positivo adaptarme a distintas posiciones para poder tener más opciones de cara a los partidos», señala Méndez, reconociendo que para ella fue una sorpresa». «Pero intento hacerlo lo mejor que sé en cada posición y siempre voy a estar disponible para lo que me pida el míster», añadió. «Me sentí bastante bien para no ser un puesto en el que juego habitualmente. Me adapté bien y estuve segura, intentando hacer mi juego», dijo también la andaluza.

Al margen de esa anécdota, las sensaciones de estas primeras semanas están siendo «bastante positivas». «Creo que individualmente crezco cada día un poquito más y como equipo se van viendo muchas cosas en cuanto al trabajo que estamos haciendo para mejorar de cara al inicio de temporada», explica. «Nos estamos adaptando bien a lo que pide el entrenador», dijo en la misma línea. Todo ello redunda en el hecho de que «el equipo está bastante unido, cohesionado y junto en cuanto a aspectos de juego», apunta Lucía, que señala que el objetivo es ser «un equipo bastante reconocible en campo rival, presionante». «Estamos cogiendo esos conceptos e intentando plasmarlos en los partidos y ante el Real Unión creo que se vio reflejado», concluyente.

Dos cambios de dorsal

Por otro lado, y a menos de un mes para el arranque de la Liga F, el Costa Adeje Tenerife Egatesa ya ha definido su lista de dorsales, una nómina integrada por 28 futbolistas, y en la que la principal novedad es el cambio de número por el que han optado dos jugadoras del club sureño. Así, la guardameta Cheza deja el 34 para lucir el 13 que hasta la fecha pertenecía a Aline Reis, mientras que Monday Gift, tras dos años con el 24 a la espalda, se decanta por el 21, que queda libre tras la retirada de Silvia Doblado. También son novedad los cinco fichajes: Cinta R. (2), Richard (9), S. Castelló (12), Bicho (15) y S. Ouzraoui (19). Además, se incorporan al listado de dorsales los números de las cinco jugadoras del filial que tendrán ficha con el primer equipo: Lucía Méndez (24), Ariana Álvarez (26), Ainhoa Delgado (27), Lara González (28) y Bárbara Martínez (33).

Además, están los dorsales ya históricos de jugadoras con una larga trayectoria en la familia azul y blanca como las cinco capitanas Pisco (23), Patri Gavira (22), Mari Jose (17), Estella (20) y Marrero (4). A ellas se unen la continuidad con respecto a la temporada pasada los de Noelia Ramos (1), Thaís Ferreira (3), Moreno (5), Paola (6), Babajide (7), Koko (8), Blom (10), Aleksandra (11), Natalia Ramos (14), Clau Blanco (16) y Bea Beltrán (18).