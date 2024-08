María José Pérez: «Este equipo puede contar con cualquiera»

La mirada de María José Pérez deja entrever su satisfacción por el trabajo de lo que va de pretemporada. El primer test del Tenerife Costa Adeje Egatesa dejó un poso positivo en la plantilla. «Hubo sensaciones buena. De lo que se quiere trabajar para la próxima temporada. Es verdad que nos queda muchísimo, pero de la manera que estamos trabajando, vamos a conseguir un buen nivel a lo largo de los partidos de pretemporada de cara a la Liga. El equipo plantea, hace y gana el partido», subrayó. A nivel personal, en cambio, la tinerfeña reconoció no verse a sí misma en su mejor versión en la victoria ante el Real Unión. «Me he sentido mejor en los entrenamientos. No fue una sensación muy positiva. Quizá no tuve tanta participación. Pero es el primer partido», reconoció la tercera capitana azul y blanca, quien a renglón seguido reafirmó su inquebrantable autoexigencia. «Yo soy muy cabezona y pienso seguir trabajando y mejorando. Con eso me quedo y voy a muerte», aseguró.

No son pocos los veranos de preparación que lleva a las espaldas María José con esa filosofía, lo que le permite analizar con precisión el esfuerzo en el proceso de cambio que vive la plantilla actualmente. «Eder ha plasmado lo que quiere y el equipo va haciéndolo poquito a poco. Son solo tres semanas, pero tres semanas de mucho trabajo y muchos conceptos», señala. Conceptos de los que ya se vieron detalles el fin de semana pasado. «Aún tenemos margen para seguir mejorando, aunque durante el partido el equipo trabajó hacia adelante, siempre presionante». Conseguir que esas ideas cuajen depende, también, de una constancia que pone en guardia a las jugadoras. «Está siendo una pretemporada dura. En cuanto a entrenamientos y a conceptos, la gente está muy comprometida y eso implica que cada una dé lo mejor y quiera mejorar, por lo que hay más competencia. Implica también que se puede contar con cualquiera, y eso es buenísimo para el equipo y para todas nosotras», reflexiona la tinerfeña.

Para la delantera, esa pugna sana beneficia el estado anímico de un elemento tan importante como la salud del vestuario. «Este equipo ha estado muchos años en Primera División y en los que le ha costado permanecer, los ha sacado por vestuario. Este año tenemos un vestuario muy bueno, y eso al final obtiene muy buenos resultados. Esperemos que sea así al final de temporada», deseó.

Y como la rueda preparatoria no cesa, este fin de semana el cuadro tinerfeño deberá subir otro piñón más. Con trofeo en juego y oposición de mayor entidad. «El trofeo Teide es un aliciente para que el equipo siga trabajando, y más con un rival como el Real Madrid que nos va a exigir muchísimo», verbaliza. «Es una prueba importante y, a la vez, una buena forma de continuar una línea de trabajo donde lo importante es llegar a principio de temporada con todas bien y los conceptos adquiridos».

Este exigente choque tendrá lugar este sábado en el Estadio Municipal Los Cuartos de La Orotava a partir de las 20:00 horas.