Moreno: «Estoy al cien por cien y a tope con el equipo»

Comenzar la pretemporada desde el primer día sin molestias supone un plus para Yerliane Moreno en estas semanas iniciales de trabajo. «En las temporadas anteriores he estado con lesiones que no me han respetado, pero ahora mismo estoy al 100 por cien, a tope con el equipo», reconoce la venezolana, que valora el hecho de «no sentirse con esa presión de que se va a lesionar». «Me encuentro muy bien, adaptándome a todo lo que me pide el entrenador, y eso es muy importante para mí», señala.

Todo ello dentro de unas primeras semanas que «han sido fuertes». «Hay que trabajar adaptándonos al nuevo entrenador y al nuevo staff técnico, y estamos con muy buenas sensaciones», verbaliza sobre un arranque en el que la de Guasdalito apuesta por «seguir esforzándome para afinarse lo máximo posible para el equipo».

Ya establecida como una de las veteranas del vestuario, Moreno valora el hecho de que «aquí en la plantilla hay una verdadera familia; se llevan muy bien y a las jugadoras nuevas que llegan esta temporada quieren hacerlas sentir cómodas y es lo que están haciendo desde dentro del grupo».

Con todos esos ingredientes, la campaña se presenta con el planteamiento de «estar en lo más alto que puedan, entre los cinco primeros». «Sabemos que todos los rivales se han fortalecido, pero nosotros también y todo se basará en el trabajo que tengamos en pretemporada y cómo afrontemos los primeros partidos», señala la vinotinto. El primero de esos choques dentro del calendario de amistosos de pretemporada tendrá lugar este domingo ante el Real Unión de Tenerife en el T3 de Adeje, una cita importante para el equipo, ya que «estar en competición y sentirse de nuevo en cancha con diferentes rivales es positivo para las jugadoras», por lo que toca «terminar de trabajar alguna que otra cosa estos días y afrontarlo de la mejor manera».

