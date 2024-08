Iglesias, entrega para el centro del campo del Costa Adeje

Claudia Iglesias, Bicho, (Madrid, 30 de agosto de 2003) ya luce oficialmente los colores azul y blanco de la UD Tenerife. La madrileña fue presentada en la sede de Adeje de la empresa especializada en ferretería y bricolaje Chafiras, donde ambas entidades firmaron un acuerdo de patrocinio que les unirá para el próximo curso 24/25.

La puesta de largo de Iglesias puso de manifiesto la ilusión de la jugadora por su incorporación al Costa Adeje Tenerife Egatesa. «El presidente ya me había avisado de que se trata de un club muy familiar y acogedor, pero la realidad va mucho más allá; mis compañeras me han acogido desde el primer día y me siento sumamente cómoda en todos los aspectos», señala. La centrocampista madrileña proviene del Villarreal CFF, equipo en el que ha disputado las dos últimas campañas, y se compromete con el club tinerfeño por tres años tras haber finalizado su vínculo contractual con el submarino amarillo.

Entre los objetivos que Iglesias se propone al unirse a la plantilla de las Guerreras, destaca la permanencia, que es un «objetivo claro». Sin embargo, su aspiración es que el equipo logre posicionarse «lo más alto posible en la tabla clasificatoria». «Llego con muchas ganas y quiero aportar todo lo posible, dando todo lo que pueda de mí al equipo», explica Iglesias.

Sergio Batista, presidente de la UD Tenerife, expresó su satisfacción por la incorporación de la centrocampista, a quien definió como «una jugadora de altísimo nivel y proyección, y que, a pesar de su juventud, ya posee una trayectoria importante en la Liga F y en selecciones de categorías inferiores». Batista añadió que «es una incorporación que les llena de ilusión, ya que están convencidos de que aportará un salto de calidad al equipo».

Tras el acto de presentación se procedió a la firma del acuerdo de patrocinio entre el club azul y blanco y Chafiras, llevada a cabo por el presidente de la UD Tenerife, Sergio Batista y Javier Trujillo. La colaboración entre ambos incluirá el premio a la Jugadora Chafiras en cada partido del Costa Adeje Tenerife Egatesa como local, así como presencia de la firma en una Fan Zone que se desarrollará durante la temporada en el Municipal de Adeje, entre otras iniciativas.

En esta ocasión, Carla Batista, representante de la entidad azul y blanca, manifestó que se trata del regreso de un patrocinador «muy importante, una empresa familiar con mucho arraigo en la Isla, especialmente en el sur de Tenerife», que en los inicios de la entidad supuso un «apoyo significativo» y, por tanto, forma parte integral de la historia del club. Asimismo, afirmó que «responden a ese apoyo con dedicación y están seguros de que esta relación será duradera y beneficiosa para ambas partes».

En la misma línea se expresó Javier Trujillo, director de Marketing de Chafiras, quien afirmó que para la institución es «todo un orgullo» retomar el patrocinio. Además, con el cambio a Adeje y la reciente reforma de la tienda, desean reforzar su «apuesta por el deporte y por el municipio». Trujillo destacó que «el fútbol femenino está en auge y el Costa Adeje Tenerife está creciendo a la misma velocidad, convirtiéndose en un referente». «Esperamos que nos puedan dar muchas alegrías», concluyó.