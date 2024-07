El futuro se abre camino en la pretemporada con nueve jugadoras del segundo equipo

La apuesta por el talento joven requiere de dedicación, trabajo y confianza. Son aspectos que tiene muy claro la UD Tenerife, que continúa un año más realizando una labor crucial en el desarrollo de las jóvenes jugadoras de cara a su evolución personal y deportiva. La prueba está en el estadio municipal de Adeje, donde hasta nueve jugadoras del filial se encuentran realizando la pretemporada con el Costa Adeje Tenerife Egatesa a las órdenes del técnico Eder Maestre.

Futbolistas que ya saben lo que es no sólo trabajar con el primer equipo sino incluso debutar en Liga F… Con gol incluido, como es el caso de la conejera Ainhoa Delgado. La delantera, que llegó al club en la temporada 20/21, reconoce sentirse «muy feliz por hacer otro año la pretemporada con el primer equipo». «Tenía muchas ganas de volver y me he encontrado muy bien en estos días», añadió.

Experiencia con la camiseta del Costa Adeje Tenerife Egatesa tiene también la venezolana Bárbara Martínez, que se estrenó en Liga F la pasada campaña y también valora «que el club haya confiado» en ella para hacer la pretemporada, algo que le servirá para «crecer como jugadora» con vistas a una campaña en la que quiere «disputar más minutos con el primer equipo y ascender con el filial».

Lara González es otra de las habituales en el trabajo de la primera plantilla, algo que la grancanaria valora. «El hecho de que nos traigan aquí a disputar estos entrenamientos con estas increíbles jugadoras, hace que nosotras crezcamos mucho en el filial», afirma.

A ellas se les suman Nekane Morales, Judit Sacrest, Sandra Hernández, África González, Ana Urzainqui y la argentina Valentina Fernández, que se encuentra a prueba en el club, para reforzar la preparación no sólo de la primera plantilla sino también la del propio UD Tenerife El Rosario, que dará comienzo a su pretemporada el próximo miércoles en el estadio Maximino Bacallado de La Esperanza. Así, el club continúa impulsando su filosofía de desarrollo de la cadena de filiales dentro de una entidad que, como apunta Lara, «tiene una cantera con mucho fútbol y con mucha calidad».