Castelló y Rodríguez, garantía nacional para el Costa Adeje

Las jugadoras Sandra Castelló y Cinta Rodríguez fueron presentadas como integrantes de la primera plantilla de la UD Tenerife para el ejercicio 24/25, en un evento que tuvo lugar en el Hotel GF Victoria de Costa Adeje. Ambas futbolistas estuvieron acompañadas en su puesta de largo oficial por el presidente de la familia azul y blanca, Sergio Batista, así como de la presidenta del Grupo Fedola, Victoria López. En dicho acto se concretó, además, la rúbrica que sella el acuerdo de patrocinio que unirá a las dos entidades para el próximo curso deportivo.

Casi una familia

Tanto Castelló como Rodríguez coincidieron en su ánimo por aportar sus conocimientos en la Liga F a su llegada a la Isla. «Me he encontrado con un grupo que más que un equipo parece una familia, me han acogido muy bien desde el primer momento y, además, son jugadoras de muy buen nivel, competitivas, y eso al final hace que mejoremos todas como grupo», aseguró la centrocampista valenciana Sandra Castelló, quien está segura de poder aportar sus diez temporadas de experiencia en la competición. «Quiero seguir disfrutando de mi pasión, del fútbol y, por mi parte, el trabajo y la implicación no van a faltar, aportaré todo de mí para ayudar a conseguir los objetivos marcados», dijo igualmente.

Un grupo comprometido

Por su parte, la defensa onubense Cinta Rodríguez se mostró especialmente ilusionada con el nuevo proyecto. «Intentaremos llegar lo más arriba posible en la clasificación, sabiendo que cada temporada la Liga F es más difícil y competitiva», señaló, para añadir además que desde su llegada ha «visto un equipo muy comprometido, que trabaja con muchas ganas e ilusión». «Me estoy adaptando muy bien, las compañeras son muy cercanas, es cierto eso que me decían de que aquí te sientes en familia», verbalizó. A sus 24 años cumplirá su décima campaña en la máxima categoría femenina nacional.

Calidad y experiencia

Las de Sandra y Cinta Rodríguez son dos incorporaciones de «garantía contrastada que suponen sumar al equipo altas dosis de calidad y experiencia, pues las dos provienen de equipos con una trayectoria importante como el Sporting de Huelva y el Atlético de Madrid», manifestó el presidente de la UD Tenerife, Sergio Batista, quien subrayó, además, la importancia de sus participaciones en equipos con títulos: «Sandra tiene en su currículum dos finales y una Copa de la Reina, mientras que Cinta ha sido campeona de Europa con España Sub 19. Son aspectos que, sin duda, nos ayudarán a seguir creciendo».