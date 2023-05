Elche - Atlético de Madrid en directo

El Atlético de Madrid no está sabiendo imponerse con autoridad y agresividad como se vio en sus últimos compromisos contra el Mallorca, el Real Valladolid y el Cádiz. Más allá de un cabezazo de Álvaro Morata parado por Edgar Badía y un centro raso que Nahuel Molina que no encontró rematador, el equipo colchonero es incapaz de salir en velocidad por las bandas para generar problemas a la defensa franjiverde. Necesita corregir cosas el 'Cholo' Simeone si no quiere perder la segunda plaza que le ha arrebatado el Real Madrid.