Barcelona - Athletic Club en directo

El equipo de Ernesto Valverde no encontró comodidad en ningún momento. En defensa se descompuso como no se le había visto en esta temporada todavía, pero con la pelota la presión rival les hizo que apenas pudieran encontrar buenas opciones en ataque. No llegaron a la portería de Ter Stegen con claridad y poco a poco acabaron sucumbiendo al planteamiento que tenían delante. El conjutno vasco tuvo que correr mucho detrás de la pelota. El primer tiempo se saldó con dos lesionados: Ander Herrera y Gavi.