Chelsea - Real Madrid en directo

¡GOOOOOOOOOOOOL!¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE RODRYGO GOES!!!!! Chelsea 0-1 REAL MADRID. ¡¡Rodrygo Goes apaga Stamford Bridge!!! Cucurella se equivoca al ir a presionar un balón a campo abierto, generando un espacio que castiga Rodrygo Goes yendo al espacio. Sortea la entrada de Chalobah para apurar la línea de fondo y poner el balón en bandeja de plata a un Benzema que no acierta a rematar. La jugada continua y, con el Chelsea desajustado, Vinícius Junior encuentra al brasileño en el punto de penalti, con los nervios de acero para controlar y encontrar el fondo de las mallas con su disparo.