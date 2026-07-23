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Oficial: Karim Adeyemi ya es nuevo jugador del Barça

El extremo alemán firma hasta 2031 tras cerrarse su traspaso desde el Borussia Dortmund

Adeyemi ya es culé.

Adeyemi ya es culé. / FC Barcelona

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Sergi Castillo

Barcelona

Ya es oficial. El FC Barcelona anunció este jueves el fichaje de Karim Adeyemi, que se convierte en nuevo jugador blaugrana hasta el 30 de junio de 2031. El internacional alemán, de 24 años, aterriza en el Spotify Camp Nou tras el acuerdo alcanzado entre la entidad catalana y el Borussia Dortmund, poniendo punto final a una negociación que se llevó con absoluto hermetismo durante las últimas semanas.

La operación quedó cerrada definitivamente después de que el futbolista superara con éxito la revisión médica en Barcelona y firmara su nuevo contrato. El anuncio, difundido a través de los canales oficiales del club, confirma la segunda incorporación del verano para el equipo dirigido por Hansi Flick.

Una negociación cocinada en silencio

La dirección deportiva blaugrana consiguió mantener las conversaciones lejos del foco mediático hasta el desenlace de la operación. Adeyemi llegó a Barcelona durante la tarde del pasado miércoles 15 de julio en un vuelo privado acompañado por su esposa y varios familiares, y el jueves completó todos los trámites necesarios antes de estampar su firma como nuevo futbolista culé.

Adeyemi ya está en Barcelona para cerrar su fichaje por el Barça

Adeyemi ya está en Barcelona para cerrar su fichaje por el Barça / VALENTÍ ENRICH

El acuerdo con el Borussia Dortmund contempla un traspaso de 22 millones de euros fijos, cantidad a la que podrían sumarse otros 7 millones en variables vinculadas tanto al rendimiento individual del jugador como a objetivos colectivos del equipo. Además, el club alemán se reserva cerca de un 20% de la plusvalía de una futura venta, una fórmula que terminó siendo decisiva para desbloquear el entendimiento entre ambas entidades.

Un refuerzo estratégico para Hansi Flick

En los despachos del Barça existe una enorme satisfacción por una incorporación que cuenta con el respaldo total de Hansi Flick. El técnico alemán considera que Adeyemi encaja a la perfección en su idea de juego y lo visualiza exclusivamente como extremo, una posición desde la que puede explotar su velocidad, capacidad para atacar espacios y habilidad para desequilibrar en situaciones de uno contra uno.

Su llegada, además, no altera los planes de la dirección deportiva en el mercado. El club continúa trabajando en la incorporación de un delantero centro de primer nivel.

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La voluntad del futbolista fue otro factor determinante en la negociación. Desde el primer momento, Adeyemi mostró una clara predisposición a vestir la camiseta blaugrana y priorizó el proyecto deportivo del Barça por encima de otras propuestas procedentes de importantes clubes europeos, atraído especialmente por la posibilidad de trabajar bajo las órdenes de Flick.

Fuente: Sport

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