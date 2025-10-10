Álvaro Cervera celebra el regreso de Aitor Sanz: "Su presencia en el campo nos ayuda en todo"

Con el capitán Aitor Sanz y el centrocampista Javi Pérez, pero sin Dani Fernández ni Marc Mateu. Álvaro Cervera adelantó, en la previa de la visita del CD Tenerife al CP Cacereño de este domingo (20:00), que Sanz y Pérez estarán disponibles para la contienda al haber “entrenado con normalidad los últimos días”. “Lo normal es que puedan estar, pero andaban con molestias”, expuso el técnico en sala de prensa.

El regreso del tercer jugador con más partidos jugados en la historia del representativo es una buena noticia. Su presencia en el campo ayuda. No es solo la percepción de su entrenador, sino “la de todos”. “Por su veteranía y su experiencia, también por su trayectoria en el club, nos ayuda en todo. Nosotros nunca miramos si juega bien o mal. Si está bien y el partido lo necesita lo pondremos a jugar. Su función, la que se le pide, siempre la cumple. Es importante. Cuando él no está, a veces parece que el equipo está desajustado”, argumentó Cervera.

Marc Mateu sigue al margen

Por contra, en el desplazamiento a Cáceres causarán baja segura el internacional Dani Fernández (concentrado con la selección española Sub 18 y con minutos en la derrota del combinado nacional frente a Portugal por 1-2), y Marc Mateu. El lateral izquierdo “parece estar ya en fase de recuperación”. “Todavía no ha entrenado con nosotros, pero esperamos que la semana que viene empiece poco a poco”, deseó el técnico.

Mateu, según afirmó el propio Cervera, está “fastidiado”. “Los esguinces en el fútbol son el pan de cada día, es lo más normal en este juego. Todos pensábamos, incluido él, que este iba a ser de los leves pero, por lo que sea, se ha alargado en el tiempo. Él está contrariado por eso, porque esperaba que su recuperación iba a ser mucho más rápida y no ha sido así”.

El Cacereño vuelve a casa

El Cacereño regresa este domingo a su feudo habitual después de una mudanza temporal al Francisco de la Hera, feudo de la histórica UD Extremadura. Tras una pequeña remodelación, se espera que el Príncipe Felipe acoja una gran entrada. El ambiente será modesto, pero incómodo para los visitantes. “El Cacereño afrontará el partido con ilusión, ya que vuelven a su estadio. Es un equipo que, si tiene tranquilidad, sus centrocampistas aprovecharán mucho el juego. Nos gustaría llevar el peso del partido y que todo dependa de nosotros. Ya venimos de un partido trabado ante el Zamora. Por eso ahora queremos dominar el partido”, ha advertido el preparador blanquiazul.

La duda será el césped. Replantado la semana pasada, el tapiz luce una imagen fabulosa. Que haya tenido el tiempo suficiente para enraizar y no levantarse, es otra cosa. Cervera, de hecho, tiene miedo. “A todos nos da un poco de miedo que el césped no esté en condiciones. Ojalá no sea así. Pero en el caso de sí nos tendremos que amoldar a esas condiciones. En esta categoría, esto es así”.

Fabricio, uno más

Protagonista en sala de prensa durante la semana, el medio Fabricio Assis se mostró satisfecho por su debut en el Heliodoro (aunque participó en Guadalajara, sus primeros minutos en casa con la camiseta del Tenerife llegaron el pasado fin de semana en el triunfo frente al Zamora) e ilusionado ante la posibilidad de mantener la confianza de míster. De las dudas de su fichaje, a sentirse uno más. Para Cervera, eso sí, Fabricio “nunca” fue un descarte. “Ahora está muy bien. El problema que tiene es que, para que juegue, tendríamos que cambiar la forma de jugar [en referencia al 4-4-2]. De mediocentro puro no lo veo, lo veo de tercer centrocampista o segundo delantero. Físicamente está muy bien. Tiene mucha pegada, tiene llegada y tiene gol, es un jugador bastante completo”.,

A medio plazo, el escenario podría cambiar para el brasileño. Igual que para otros tantos que aguardan su momento (un caso similar es el de Cris Montes, según apuntó el propio Cervera), el momento clave será ese en el que el cuerpo técnico decida mover al equipo. “Sí lo pensamos”, reconoce Cervera. “Quizá no cambiar el dibujo, pero sí refrescar con otros jugadores. Sí que pienso que, aunque llevemos seis victorias seguidas, al equipo habrá que refrescarlo antes de que lleguen las derrotas o los malos momentos. Hay que hacerlo antes de eso, pero te da un poco de reparo cambiar cuando se gana. Yo soy de la opinión de ir cambiando cositas para que el equipo no se quede sin ideas”, reflexionó el técnico.

Fabricio golpea la pelota en un entrenamiento mientras Cervera sigue la acción. / CDT

En Copa y en Liga, ir y volver

En clave calendario, y una vez confirmados los horarios de la visita copera al Alcalá (martes día 28 a las 19:30) y al Racing Ferrol (sábado 1 de noviembre a las 17:30), Cervera sorprendió al manifestar que todos los viajes (incluido el del viernes 24 a Barakaldo) serán de ida y vuelta. “En principio, volveremos a la Isla”, aseveró el preparador. Tras el cambio de criterio (Cervera había indicado la semana pasada, aún con los horarios en el aire, que la idea era la de mantenerse en la Península), el equipo completará seis desplazamientos en apenas ocho días. Ida y vuelta al País Vasco, ida y vuelta a Madrid e ida y vuelta a Ferrol.