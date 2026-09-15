Landázuri y Enric, entre los futbolistas del CD Tenerife con contrato perecedero al cierre de la 26/27

La renovación por permanencia de Nacho Gil, de la que dio cuenta ayer EL DÍA, ratifica que la dirección deportiva blanquiazul tiene atados prácticamente a todos sus activos relevantes con contratos que van más allá del mes de junio del próximo año. La única excepción que podría preocupar hasta cierto punto es la posición de Anthony Landázuri, crucial en los esquemas de Álvaro Cervera y que ya ha entrado en la última temporada de su relación laboral con el Tenerife. Lo natural es que ambas partes se sienten pronto a una mesa para clarificar si el ecuatoriano estaría dispuesto a prorrogar su estadía en la Isla, si bien en estos momentos su ficha se encuentra entre las más elevadas del plantel y su voluntad de crecer -también verbalizada por su agente en alguna ocasión- parece incuestionable. En esta operación, igual que en otras muchas, tendrá un papel crucial el máximo accionista de la sociedad anónima, Rayco García, que fue el gran valedor del fichaje del americano.

También con contratos rubricados solo hasta 2027 figuran Noel López, Marc Mateu, Roko Jureskin, Alassan, Gabri de Vuyst, Baba Diocou, Neal Viereck, Christian Gomis y Enric Gallego. El caso del barcelonés resulta el más especial de todos. Que su relación con el representativo expire al cierre de esta temporada no supone ningún foco de preocupación. Su última renovación se la ganó por objetivos y su rendimiento está siendo concluyente. Un año más, Enric sorprende a propios y extraños. No en vano, su nombre vuelve a aparecer como principal artillero del representativo (con cuatro dianas) y su último doblete ante el Leganés ha tenido una extraordinaria resonancia. “No estamos hablando de un canterano de 21 años que acaba de llegar al primer equipo; estamos hablando de Enric Gallego, aquí le conocéis, capaz de fabricarse un penalti a favor por sí solo”, verbalizaba el domingo por la noche el técnico de los pepineros, Rubén Albés. Con el 18 blanquiazul siempre parece que está ante su último año en el club, pero sus propios dígitos acaban precipitando su renovación. Así pues, por Enric toca esperar.

Muy diferente parece el caso de Baba Diocou, que tuvo mercado para salir en la ventana estival y que se ha quedado con la idea de ser importante para el Tenerife. No parece un objetivo sencillo para el atacante senegalés, que vive su primer curso en la entidad y que se puede ver opacado por los refuerzos ofensivos incorporados por el club en la última semana de mercado. El ex del Real Madrid podría irse libre en 2027, motivo que probablemente anime a una renovación, aunque solo sea con la idea de proteger una presumible futura venta. Junto a Gil, que renovará si finalmente el Tenerife consigue la permanencia, también estarían bien amarrados otros futbolistas importantes para la institución como Dani Martín, David Rodríguez o Juanjo Sánchez. Su excelente rendimiento en las primeras jornadas de la Hypermotion y la excelente opinión que en el club tienen sobre estos tres futbolistas tal vez adelante el momento de iniciar gestiones para sus respectivas renovaciones, que no urgen, pero sí valdrían para evitar sobresaltos futuros. Sea como fuere, los tres han manifestado con claridad que es en el Tenerife donde quieren seguir y crecer, en el caso de David además con la vitola de segundo capitán.

Dani, hasta 2029

En los datos referentes a los contratos blanquiazules que hoy publica este periódico llama la atención quiénes son los jugadores con contratos de más largo alcance. Entre ellos figura obviamente el gran diamante de la factoría de Geneto, el isleño Dani Fernández, titular el pasado domingo frente al Leganés. En el club le tienen mucha fe al lagunero, de ahí que se le ofertase la renovación hasta junio de 2029 (esta temporada y otras dos más) justo antes de que consiguiera con el representativo el último ascenso a Segunda.

También con contratos largos aparecen las apuestas internacionales de la dirección deportiva, Martin Pecar y Anes Krdzalic, así como otra gran inversión de presente y futuro, Víctor Moreno. En su caso, el club logró anticiparse a la competecencia y lo trajo a coste cero proveniente del Villarreal.

Hasta 2027

Neal Viereck *

Christian Gomis *

Noel López

Gerard Valentín

Marc Mateu

Baba Diocou

Roko Jureskin

Enric Gallego

Alassan

Gabri de Vuyst

Nacho Gil **

Landázuri

Hasta 2028

Dani Martín

Juanjo Sánchez

David Rodríguez

Jesús Álvarez

Iván Chapela

José León

Fabricio

Mauro Pittón

César Álvarez

Grand Leon Ranos

Jorge Moreno

Hasta 2029

Dani Fernández

Martin Pecar

Víctor Moreno

Anes Krdzalic

(*) cedido

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(**) renovación por permanencia