Nacho Gil: renovación por permanencia en el CD Tenerife

El director deportivo del CD Tenerife, Manu Guill, enunciaba públicamente la semana pasada que el siguiente hito en su hoja de ruta serán las renovaciones, toda vez que varios jugadores del primer equipo blanquiazul acaban contrato en junio de 2027. Dicho de otro modo, en enero serían libres de empezar a negociar con terceros. Pues bien, con uno de estos futbolistas ni siquiera habrá que sentarse a hablar. En caso de permanencia ya estaría atado uno de los hombres imprescindibles en los esquemas del entrenador, Nacho Gil de Pareja Vicent (Valencia, 1995), que cuenta en su vinculación con el representativo con una cláusula de prórroga automática si el equipo se quedase en Segunda.

Hasta la fecha, la existencia de este epígrafe se desconocía. El Tenerife anunciaba el 16 de julio del año pasado el fichaje del atacante valenciano, proveniente del fútbol griego. Según reconocía entonces Felipe Miñambres, fue la contratación más complicada de las que se sustanciaron en aquella ventana porque su salida del Volos FC no resultó nada sencilla. La predisposición y voluntad del futbolista fueron la clave. Gil tenía bien claro que el equipo blanquiazul era su prioridad si regresaba a España, adonde quería volver para demostrar que había evolucionado respecto a sus anteriores etapas en LaLiga, que se desarrollaron en equipos tan dispares como Las Palmas, Elche o Ponferradina.

El club informó de su incorporación para las próximas dos temporadas, pero en la comunicación oficial omitió que habría una tercera, siempre y cuando se diesen dos condicionantes: que el Tenerife ascendiera, lo cual ya ha ocurrido; y que además permaneciera en categoría profesional para cuando comience la venidera campaña 2027/28. El entorno de Gil admite que ha tenido varios pretendientes que han tocado a su puerta en las dos últimas ventanas, pero que desoyó ofertas porque tenía claro que quería quedarse en la Isla, ahí donde su fútbol ha encajado a la perfección en los esquemas y planteamientos de Cervera. “Estoy muy bien aquí, es el club que más ha apostado por mí”, verbaliza el protagonista, feliz de haber hallado un entorno y un contexto donde lucir.

Canterano del Valencia CF y nacido en 1995, el dorsal diez blanquiazul contabilizó 29 partidos oficiales en su primera campaña en el Tenerife, con casi 2.300 minutos disputados y cuatro dianas. La primera de ellas, casi de forma premonitoria, se produjo el día del debut liguero contra el Guadalajara. Desafortunadamente para Nacho, una lesión muscular que se alargó más de la cuenta le impidió disfrutar del ascenso en primera persona y le negó su concurso en el tramo final de la temporada. Entonces, una de las conclusiones que extrajo Cervera de aquel largo tiempo de baja fue que su ausencia se notó, y así lo reconoció públicamente. Ya de vuelta en Segunda, categoría en la que había acumulado 101 partidos en etapas pretéritas, en apenas unas semanas ya ha sumado cinco titularidades más, tantas como encuentros ha disputado el equipo. De una relevancia incuestionable, Gil es garantía de trabajo y compromiso. Para la renovación de su contrato tan solo habrá que esperar a que el conjunto isleño alcance los puntos necesarios para llegar al campamento base. Ese día y de forma automática, el valenciano ya habrá prolongado su contrato por un tercer año, aunque su deseo y el del Tenerife es caminar juntos por mucho más tiempo. Sería una excelente señal de que el proyecto evoluciona favorablemente para las dos partes.

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Un bloque sólido

Gil forma parte de la columna vertebral que armó la dirección deportiva para conseguir el regreso a Segunda por la vía rápida. Entonces no solo vino Nacho, también Juanjo Sánchez (sobresaliente el pasado fin de semana frente al Leganés) o el portero Dani Martín, que registra uno de los mejores promedios de goles recibidos de toda la competición de plata. Tanto el mediocampista como el arquero rubricaron contratos por tres años. En el caso de Gil, fue un 2+1 está próximo a hacerse realidad. Aquella base sólida con la que rubricó el Tenerife su ascenso exprés no era válida solo para la competición de bronce; también para competir en la Hypermotion, como así está demostrando Cervera y el caminar firme del equipo en estas cinco jornadas inaugurales. El domingo, sin ir más lejos, con una alineación inicial donde eran mayoría absoluta (diez de once) los jugadores que ya fueron partícipes del proyecto del curso anterior.