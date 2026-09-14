El dulce momento de Enric Gallego rescata la increíble historia de superación del '9' del CD Tenerife: de peón de albañil y camionero a referente goleador
El gran rendimiento sobre el césped del atacante catalán vuelve a situar en el foco mediático sus vivencias personales previas a consolidarse en el fútbol profesional
El excelente estado de forma de Enric Gallego ha vuelto a situar en primera línea la singular trayectoria del veterano delantero del Club Deportivo Tenerife. Su impacto goleador y liderazgo en el ataque blanquiazul han sacado a relucir de nuevo su inspiradora historia de esfuerzo, marcada por un pasado obrero totalmente alejado de las dinámicas de las canteras de élite y caracterizado por la cultura del trabajo duro.
En su momento, durante una extensa entrevista concedida a Radio Club Tenerife, Gallego detalló cómo fueron sus humildes comienzos en el mercado laboral. Tras abandonar los estudios a los 16 años, el ariete se inició como peón de albañil realizando labores de apoyo en reformas de su barrio, antes de dar el salto al sector del transporte pesado en el Puerto de Barcelona, donde trabajó durante dos años al volante de camiones repartiendo paquetería y moviendo contenedores mientras competía en el fútbol regional.
El modelo Cornellà: camionero por la mañana y goleador por la tarde
El punto de inflexión en la carrera deportiva del atacante catalán llegó tras su salto a la Tercera División y su posterior incorporación a la Unió Esportiva Cornellà, una etapa donde tuvo que compaginar la exigencia sobre el terreno de juego con un empleo a jornada completa:
Los hitos de la historia de superación de Enric Gallego
- Inicio en la construcción: Comenzó a trabajar a los 16 años como peón de albañilería en reformas de casas de su propio barrio.
- Conductor en el Puerto de Barcelona: Estuvo dos años al volante de camiones de reparto y contenedores portuarios mientras jugaba en Primera Regional.
- Empleado del servicio de bicicletas: Durante su etapa en el Cornellà, el dueño de la entidad le facilitó un puesto de trabajo en la concesionaria del transporte público en bici de la capital catalana.
- Rutina de doble jornada: Cumplía su horario laboral por las mañanas junto a otros seis o siete compañeros de plantilla para poder acudir a los entrenamientos en turno de tarde.
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