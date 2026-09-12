El Leganés, un visitante negado en el Heliodoro

El Leganés se fundó en 1928, seis años después que el Tenerife. Pero son dos clubes que no coincidieron en una misma categoría hasta la temporada 1999/2000. Contando ese primer cruce, madrileños y tinerfeños han convivido en trece campañas, incluyendo la que está en marcha. Esa rivalidad moderna, del siglo XXI, tiene un par de particularidades dentro del contexto del Rodríguez López: resultados cortos y ningún triunfo visitante.

Visto desde el otro lado, el Tenerife no sabe lo que es perder con el Leganés en casa. Ganó cinco de los doce encuentros, ninguno con una diferencia de más de un gol. Desde el 3-2 del curso 00/01, al 1-0 del 22/23, con la misma emoción hasta el final en las victorias por 1-0 de la 11/12 y 2-1 de la 12/13 –ambas en Segunda B– y de nuevo por 1-0 en la 14/15. De resto, empates, y seis sin un tanto que celebrar. La excepción llegó en el ejercicio 02/03 con un 1-1 en el marcador.

El primer Tenerife-Leganés de todos estuvo dirigido en cada área técnica por Ángel Cappa y Enrique Martín. Los blanquiazules se habían diluido como candidatos a luchar por subir a Primera y confirmaron su declive con un inservible 0-0 en el Heliodoro (14/5/2000).

Los estímulos fueron otros en la 00/01. El Tenerife de Rafa Benítez, metido de lleno en la pelea por ascender, cerró la primera vuelta con un 3-2 ante el Leganés. Marcaron Lussenhoff, Curro y Martí.

Dos cursos más tarde fue Paunovic quien evitó la derrota (1-1) en una fase del calendario carente de objetivos para los tinerfeños.

Luego, tras un 0-0 sin mucha historia en la 03/04, el Tenerife enlazó tres triunfos ante los pepineros, dos iniciales en la categoría de bronce -1-0 con un tanto de Jorge Perona y 2-1 con los aciertos de Cristo Martín y Aridane, y Álvaro Cervera en el banquillo– y un tercero en la 14/15, ya en Segunda: Maxi Pérez decidió para los de Raúl Agné de camino a una permanencia apurada de los isleños.

A continuación, un bloqueo de tres igualadas sin goles, una otra vez con Raúl Agné a los mandos y las dos siguientes con Luis Miguel Ramis en el cargo de entrenador.

La sequía se rompió el 29 de abril de 2023. Un tempranero gol de Enric Gallego, de penalti, fue suficiente para los de Ramis.

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La última referencia es de la Liga 23/24 (Garitano), un 0-0 ante un Leganés que era líder y festejó al final su regreso a Primera. n