Gerard Valentín, unas referencias inmejorables

Las próximas horas definirán si Gerard Valentín Sancho (Avinyonet de Puigventós, 1993) está en disposición de entrar en su primera convocatoria de la temporada en el partido de mañana ante el CD Leganés (Heliodoro, 20:00) o si habrá que esperar alguna semana más para verle en acción con la elástica del Tenerife. Será la quinta que luzca en el fútbol profesional español, después de defender los colores del Nástic, Deportivo de La Coruña, Lugo y Huesca.

A Cervera no le faltan ganas de darle carrete, habida cuenta de que el gerundense cumple con el perfil que ansiaba para redondear la plantilla. «Es la guinda del pastel», como así le definió Manu Guill, que con esta operación pudo dar al míster el fichaje que le faltaba. «Si es el Gerard Valentín que conocemos, nos viene cuadrado», respondió con elocuencia el entrenador cuando se sustanció el fichaje. Por lo pronto, las referencias son inmejorables.

«Es un jugador con características distintas a las que teníamos. Hay partidos que exigen un determinado perfil y nos hacía falta un hombre capaz de darnos profundidad por su banda», explica Aitor Sanz, uno de los hombres de confianza de Cervera. «Es el costado por el que nos estaba costando un poco más», subraya el madrileño, después de que por la derecha hayan desfilado hasta cuatro futbolistas diferentes en otras tantas jornadas de liga.

«Nos aporta ciertas fortalezas que no teníamos», resume Aitor, si bien mantiene las dudas respecto a un debut inminente. «Pienso que es complicado que debute porque aún debe adaptarse un poquito y con el míster, o estás al 100% o es complicado que tengas opciones», apunta Sanz, quien le conoce por haberse enfrentado a él en varias oportunidades. «Cualquiera que haya seguido la categoría, le conoce. Tiene una enorme capacidad para generar en el uno para uno y la idea es que nos dé mucho. Ahora, toca hacerle la adaptación fácil», verbaliza el tercer entrenador tinerfeñista.

«Es un extremo profundo, vertical, rapidísimo. Que empezó de lateral y ahora está jugando más por delante. Creo que en el modelo de juego de Cervera encaja muy bien», añade el ahora agente de futbolistas Borja Lasso. En su presentación, Gerard nombró al hermano de Nacho Gil, Carles, con quien coincidió en el Dépor. En conversación telefónica desde Boston, el futbolista del New Revolution apunta que Valentín «merece mucho que le vaya bien», después de haberlo tenido complicado en el club de Riazor, donde apenas tuvo protagonismo. «Aun así, ya entonces se le veían las condiciones que ha ido ofreciendo a sus diferentes equipos».

Con total confianza en las virtudes de Gerard se manifiesta el central isleño Carlos Gutiérrez, con el que forjó una estrecha relación de amistad en el Huesca, su último club en España. «Es un jugador que te genera mucho más de lo que parece. No impacta tanto en números, pero ayuda mucho al equipo. Si está bien va a dar un gran nivel al equipo. Ya en el Huesca me parecía diferencial para la categoría. Hasta entonces le conocía de haberme enfrentado a él en numerosas ocasiones, pero como compañero me dejó una muy grata impresión por la potencia que tiene, la capacidad para desbordar... Es de los jugadores que más me ha sorprendido sobre un terreno de juego. En la toma de decisiones le falta mejorar; pero si lo tuviese todo, estaría en el Barça», bromea Gutiérrez. Asimismo, indica que cumple perfectamente para «encajar bien en el fútbol y la intensidad que imprime Cervera» a sus equipos. «Porque repite muchos esfuerzos y tiene mucho recorrido».

«Me parece un hombre muy interesante. Además, en el día a día se toma muy en serio su trabajo. ¿Por qué se fue a Catar? También a mucha gente le pudo sorprender que me fuera yo, pero al final la del extranjero es una experiencia que tienes que vivirla porque es gratificante y positiva. A mí ya me había dicho que le gustaría probar fuera. Y además se fue con un entrenador español (Vicente Moreno). Ahora de vuelta, pienso que es un jugador que va a sumar mucho», resume el futbolista del Laguna.

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Desde la acera de los medios de comunicación también llegan referencias muy positivas del Gerard compañero y hombre de club. «Es una persona tímida y reservada; su perfil extrovertido es el que se ve en su forma de expresarse como jugador. Es muy profesional. Por sus condiciones tiene que cuidarse muchísimo, y así lo hace siempre», apunta su paisano Nil Solá, quien revela que el ahora 14 blanquiazul tenía otras ofertas de la Hypermotion encima de la mesa (Andorra y Eldense). «Aportará alegrías, seguro», augura. El especialista en la categoría Mario Jiménez lo define como «un fichajón para el Tenerife» y recuerda que «hace no mucho que fue diferencial para que el Huesca aterrizase en puestos de playoff». Le retrata como un hombre «muy explosivo en la derecha, desequilibrante por zancada, cambio de ritmo y conducción». Casi con idénticos términos se manifiesta Héctor Antonio Ruiz, otro clásico en el seguimiento de la categoría. Y pone en valor «la capacidad de Guill para darle a Cervera lo que quería». «Porque Gerard Valentín es derecha, derecha de verdad, no hay dudas en que ese es su perfil y que por ahí estaba tiritando el Tenerife. Además conoce y te puede abarcar bien todo el carril porque empezó como lateral». Con estas referencias, imposible que nada salga mal. Valentín apunta alto incluso antes de aterrizar en el Heliodoro Rodríguez López.