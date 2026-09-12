Cervera insiste en que LaLiga desprecia a los equipos canarios: "Tenemos un problema gordo con los viajes"

Protagonista en sala de prensa en la previa del partido entre CD Tenerife y CD Leganés, Álvaro Cervera se despachó a gusto al ser cuestionado por el calendario de partidos del combinado blanquiazul, que jugará dos lunes seguidos en las jornadas 8 y 9. “A mí no me gustan nada ni los lunes ni los viernes”, comenzó rechistando el técnico antes de denunciar la poca sensibilidad de LaLiga con los clubes isleños. “Nosotros tenemos un problema con los viajes. Un problema gordo”, advirtió antes de desvelar que, en uno de los próximos desplazamientos del representativo, la expedición tendrá que viajar repartida en dos aviones.

“A mí no me gusta. No me gustan nada ni los lunes ni los viernes. Siempre lo he dicho. No le suelo poner muchas pegas, pero si me lo preguntan lo digo. Yo soy más antiguo, de cuando el equipo de casa jugaba cuando quería, cuando creía que iba a ir más gente a su campo; comenzó relatando el preparador para referirse a los dos duelos seguidos que jugará su equipo un lunes. Los de las jornadas 8 y 9 ante Córdoba y Girona. Ante los catalanes, el día 12 de octubre en el Heliodoro.

La gestión de los desplazamientos, un dolor de cabeza

Con los lunes y hasta con los viernes puede convivir Cervera, pero lo que realmente le saca de quicio son los desplazamientos. Al no disponer de un avión propio y viajar en velos regulares, la media de 15 días de margen que da LaLiga al informar de los horarios de los partidos no son suficientes. “Lo vuelvo a repetir aunque sé que no me hacen caso [en referencia a la organización del torneo]. Nosotros tenemos un problema con los viajes. Un problema gordo. No es lo mismo que a un equipo de la Península le digas dónde va a jugar dos semanas antes que a nosotros, que solo podemos salir en avión. Ahora tenemos un viaje en el que tendremos venir en dos aviones. Y no les sale que a los isleños nos avisen con un poco más de antelación, con tres semanas en lugar de dos. Les da exactamente igual y la respuesta es el dinero. Cuando hay algo que tienes que pagar para que lo hagan, mal. No solo con esto, sino con todo. Si tienes que pagar, entonces lo que pides no es justo”, aseguró el preparador en un tono que mezcló enfado con resignación.

La mentira del límite de gasto en salarios

El preparador tinerfeñista no debe andar demasiado contento con la gestión que ejecuta la entidad presidida por Javier Tebas. Y es que no solo no le gusta la gestión que hace LaLiga del calendario. Tampoco le convence “la mentira” del límite salarial, en cuya tabla el Tenerife es 12º sobre 20 equipos. “Creo que es todo mentira. Así lo digo. Son números que están ahí, pero si los explica gente que sabe, hay muchas cosas que no se dicen y están enmascaradas. Como los equipos que bajan de categoría y tienen durante dos años una ayuda al descenso, pero si no suben en esos dos años, el dinero... miren el Almería, que tiene un tope de cuatro millones [se abre de brazos irónicamente porque el cuadro andaluz es de los que más gasta en la práctica]. Igual no es mentira la palabra, sino que está mal explicado porque lo que ves en esa lista no es real. Sí que hay mucha diferencia entre algunos equipos, sobre todo los que acaban de bajar o los que bajaron no hace mucho”, sostuvo.

Jesús Álvarez, lesionado sobre el césped de Zubieta en el partido entre Real Sociedad B y CD Tenerife. / Javi Colmenero (LOF)

Dos bajas casi seguras contra el Leganés y Valentín disponible

Del duelo frente al CD Leganés, Cervera recordó que Jesús Álvarez es baja por lesión e informó de que Neal Viereck es “duda”. “No ha entrenado hasta finales de semana” por el problema que tuvo en el calentamiento del partido frente al CD Laguna”, apuntó el míster. Gerard Valentín, recién llegado y pese a haber completado apenas un par de entrenamientos, está disponible. “Venía de entrenar. No ha hecho trabajo adicional y está bien. Otra cosa es que pueda jugar de entrada al no conocer nuestra dinámica de juego, pero si tuviese que hacerlo lo pondría”, aclaró Álvaro.

Sin Jesús Álvarez por lesión, será el momento de que algún otro de los centrocampistas de un paso adelante. “Cualquier jugador que está jugando y sale por lesión te condiciona, pero para eso tenemos una plantilla de muchos futbolistas. Hay que encontrar la manera de que el equipo no se resienta por una baja así. Estará entre Mauro Pittón, Juanjo, Fabricio y Anes. Elegiré a dos para jugar, no hay nada en concreto”, aseveró el míster para hacer ver que está tranquilo. Más que cuando dijo, tras el duelo en Zubieta frente a la Real B, que Jesús era único en la plantilla.