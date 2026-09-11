Un campeón de Europa con la selección española, reclamo añadido en el Heliodoro Rodríguez López

De los cerca de 250 fichajes que fueron inscritos en el mercado de verano por los clubes de LaLiga Hypermotion, hubo uno que llamó la atención por encima del resto. Y mucho. Ese jugador visitará este domingo el Heliodoro Rodríguez López. Lo hará como refuerzo de lujo del Leganés. Se trata de Álvaro Morata. Con 33 años -cumple en octubre-, el campeón de la Liga de Naciones de 2023 y de la Eurocopa de 2024 con la selección española, da lustre a una Segunda poco habituada a futbolistas de este caché.

El 28 de agosto, a muy poco del cierre de la ventana de altas y bajas, el Leganés anunció la sorprendente incorporación del delantero madrileño. La operación, llevada con sigilo hasta el penúltimo día, fue cogiendo cuerpo gracias a un acuerdo de cesión por una temporada con el Como 1907 -el equipo entrenado por Cesc Fábregas que compite en la Serie A y la Liga de Campeones–. El préstamo es por un curso, pero podría dar paso a la adquisición de los derechos del jugador por parte del club de Butarque. "Ya estoy ahorrando", avisó medio en serio medio en broma el director deportivo del Leganés, Andrés Pardo, al plantearse un futuro con Morata más allá de junio. Sería, en todo caso, en Primera. "Sueño con ascender", admitió el goleador cuando fue presentado.

Volviendo un poco más atrás, cuando el Tenerife se midió con el Leganés en pretemporada el 8 de agosto –se llevó el trofeo Pepino de Oro–, nadie imaginó que la entidad madrileña iba a dar tal campanada tres semanas más tarde. Pero sí, lo hizo. Sin verlo venir, la Segunda División tuvo que sacar del almacén la alfombra roja para dar la bienvenida a un jugador que ya conocía. Porque Morata llegó a tener sus minutos en esta categoría con el Castilla en la campaña 12/13:18 partidos y doce goles. Ese fue su despegue hacia una carrera al alcance de pocos en el Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético, Milan, Galatasaray y Como, antes de su reciente llegada al Leganés.

Álvaro Morata, con el uniforme del CD Leganés. / CD Leganés

En todo ese recorrido participó en la conquista de dos Ligas de Campeones (2014 y 2017), un par de Ligas españolas (2012, de manera testimonial, y 2017), dos Copas del Rey (2011 y 2014) y el Mundial de Clubes de 2017, todo con el Real Madrid, pero también ganó dos Scudettos con la Juventus (2015 y 2016), por citar algunos de sus principales éxitos al margen de los vivió con la selección española absoluta, con la que disputó 87 encuentros y anotó 37 tantos para situarse en el cuarto puesto de la clasificación histórica de la Roja, por detrás de David Villa (59), Raúl González (44) y Fernando Torres (38). Su último servicio al combinado nacional fue en la fase de la clasificación para el Mundial conquistado este verano por los de Luis de la Fuente. En septiembre de 2025, ante Turquía, Morata vistió el uniforme de la selección española sin continuidad.

Once meses más tarde, su trayectoria dio un giro inesperado. Álvaro decidió salir del ático del fútbol europeo para entrar en el pisito de un equipo de Segunda División. ¿Por qué el Leganés y LaLiga Hypermotion y no otro reto deportivo? Morata cuenta que no le resultó tan difícil dar ese paso. "En la vida no es todo jugar la Champions o ganar trofeos", asegura un deportista que, después de pasar "unos años complicados por situaciones personales y familiares", quiso regresar a su Madrid natal y resetear, todavía con mucho fútbol que ofrecer. "He tenido que pelear contra mí mismo y contra muchas opiniones, y es como si no hubiera jugado en todos esos clubes –Real Madrid, Juventus, Chelsea...–, sino como si fuera mi primer día, el de un chico joven que firma su primer contrato, y eso es muy importante", valora Morata, que se define como "un tío muy sentimental" que, a estas alturas de su carrera, prefiere sentirse "valorado" a aferrarse a la élite a toda costa. "Necesito encontrarme otra vez como jugador y sé que tengo muchas etiquetas, pero la oportunidad que me da el Leganés de volver a ser feliz y disfrutar, es fantástica", sostiene Álvaro, que se estrenó con su nuevo equipo el 4 de septiembre en el estadio de Gran Canaria:titular en el 0-0 con Las Palmas. Todo indica que repetirá en el once mañana en el encuentro ante el Tenerife. Será otra experiencia nueva para él.

En el Heliodoro con España

Solo en una temporada había coincidido con el Tenerife en la misma categoría. En la 2011/12, su equipo en ese entonces, el Castilla, fue rival de los blanquiazules en Segunda División B. Pero Morata ya apuntaba maneras y su función era doble:con 19 años alternaba con la primera plantilla. Por ese motivo, solo se enfrentó a la escuadra tinerfeña una vez, en Valdebebas. Ymarcó un gol en un 3-1 a favor de los madrileños el 9 de octubre de 2011. Jugó de inicio junto a canteranos como Dani Carvajal, Nacho y Álex Fernández, Juanfran Moreno, Jesé o Joselu, que aportó un doblete. Unos meses después, ya en la segunda vuelta, Álvaro se quedó sin participar en la visita al Heliodoro Rodríguez López. El Real Madrid tenía otros planes para él. En concreto, su inclusión en la convocatoria de José Mourinho para un encuentro de Primera División en el Santiago Bernabéu. El 4 de marzo de 2012, el Castilla perdió por 3-1 en la Isla y los mayores golearon al Espanyol con Morata entre los suplentes.

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En realidad fue la selección española la que le abrió las puertas del Rodríguez López por primera vez. Luciendo el brazalete de capitán, Álvaro pisó el césped del estadio santacrucero el 18 de noviembre de 2024. En el descanso fue sustituido por Samu Omorodion. La anfitriona ganó por 3-2 (goles locales de Yeremi Pino, Bryan Gil y Bryan Zaragoza) y selló su clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones –el título fue para Portugal al vencer a España el junio en la tanda de penaltis–.