Por encima de las expectativas, lejos de los últimos puestos y la mitad que el de Las Palmas: el CD Tenerife ya tiene límite salarial

A media tabla, aunque sin tener en cuenta a los dos filiales (Celta Fortuna y Real Sociedad B). El CD Tenerife de la 26/27 se manejará con un límite de gasto en plantilla de 8,7 millones de euros, según confirmó LaLiga en la tarde de este jueves.

La cifra final supera holgadamente la previsión inicial del club, que había fijado Manu Guill hacía meses. En el representativo afirmaban, al menos públicamente, que el techo de gasto en el retorno de la entidad a Segunda División rondaría el 50% si se comparaba con el de la 24/25, la campaña que acabó en descenso a Primera Federación. Aquel mes de septiembre de 2024 la entidad que preside Javier Tebas fijó el límite salarial del cuadro tinerfeñista en 12,05 millones de euros. Una cantidad muy por encima de los 8,7 de la ya en marcha 26/27, que a su vez se alejan de los 6 que habían estimado en las oficinas del cuadro insular.

Los movimientos del club para hacer crecer la cifra

Al margen de que la entidad presidida por Felipe Miñambres adelantara un escenario algo pesimista para evitar asumir más riesgos de la cuenta en el apartado de fichajes, numerosos han sido los movimientos del club para hacer crecer la cuantía en cerca de tres millones de euros (la diferencia entre 8,7 y los 6 previstos de salida es de 2,7 millones): haber llegado a acuerdos para las resoluciones contractuales de algunos futbolistas antes del pasado 30 de junio, la firma de nuevos acuerdos de patrocinio, las ventas de Jony Hernández y Juan Ybarra al FC Barcelona y hasta la exitosa campaña de abonos. Del mismo modo, el director deportivo Manu Guill ya destacó hace unos días el excelente trabajo del club (lo personificó en Antonio Porro, el consejero delegado) a la hora de poner a su disposición una cantidad económica muy por encima de lo esperado para, además de permitir la inscripción de todos los fichajes en tiempo y forma, dejar incluso hueco para las llegadas a última hora de Christian Gomis y Gerard Valentín.

Antonio Porro, consejero delegado del CD Tenerife, junto al director deportivo Manu Guill / El Día

En media tabla y casi la mitad que el de Las Palmas

Con todo, el del CD Tenerife es el 12º tope más alto en una lista de 20 equipos, puesto que el límite de gasto en plantilla de Celta Fortuna y Real Sociedad B está asociado al de sus respectivos primeros equipos, ambos en Primera División. El del cuadro insular es al más alto de los topes de los recién ascendidos, al margen de la incógnita del filial celeste. El Sabadell es 15º con 6,11 millones y el Eldense 16º con 5,79.

Por arriba sobresalen las impresionantes cifras con las que se manejan Girona y Mallorca, con 35 y 34,9 millones de euros, respectivamente. Muy lejos incluso de los 20,7 del CD Leganés (que visita el Heliodoro este fin de semana) y del Real Oviedo, que calcan sus cifras. La UD Las Palmas, es quinta con 17,15 millones, casi el doble que su vecino isleño. Por abajo en la tabla sorprende encontrarse a Cádiz (4,67), Valladolid (4,34), Granada (4,02) y Almería (3,97). Por ese orden, en las cuatro posiciones de cola. Obviamente, y teniendo en cuenta sus respectivas plantillas, sus límites están muy rebasados.

¿Cómo se calcula el límite salarial y qué está incluido?

Según LaLiga, el Límite de Coste de Plantilla Deportiva es el importe máximo que cada club puede consumir durante la temporada 26/27 tras el mercado de verano, y que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo (plantilla inscribible según el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos). Este límite incluye además el gasto en filiales, cantera y otras secciones (plantilla no inscribible, según se define en el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos).

Los conceptos que se incluyen en el Límite de Coste de Plantilla Deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador).