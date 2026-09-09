Cuando la posesión no importa
El Tenerife no ha controlado el balón más tiempo que su rival en ninguna de las jornadas disputadas y, aun así, ha obtenido siete de los 12 puntos en disputa. Es cuarto por la cola en el ránking de esta faceta, y el domingo recibe al Leganés, el penúltimo conjunto que menos quiere a la pelota.
Cuatro jornadas de liga disputadas y ya se ha puesto de manifiesto cuál es el estilo de cada uno de los 22 equipos en el baile de la Hypermotion en la temporada 26/27. No es casualidad que Andorra, Castellón, Almería y Las Palmas lideren con claridad la clasificación de la posesión. Dicho de otro modo, son estos cuatro equipos los que más balón han acaparado en los partidos inaugurales, sin que sus altísimos porcentajes (67,6 en el caso del equipo del Principado) signifiquen necesariamente un buen saldo clasificatorio. Es consecuencia directa del manual de estilo que preconizan sus respectivos entrenadores y, en casi todos los casos, también una seña de identidad de los propios clubes.
En cuanto al CD Tenerife, ya aparece entre los equipos que durante más tiempo renuncian al cuero o se manejan sin él. Las armas del representativo son otras, como así ha podido detectarse en los duelos ya librados contra Eibar, Almería, Sporting y el más reciente frente a la Real Sociedad B. En ninguno de ellos retuvo el esférico más que su oponente. Tan solo frente a los asturianos se produjo casi un empate (49-51 para el equipo gijonés). En los demás, el cuadro de Cervera dejó que su rival llevase la manija, bien fuese por una cuestión de estilo o de necesidad, porque el adversario iba en desventaja y se vio abocado a arriesgar.
En el debut en Ipurua, el Eibar controló el balón con claridad (65-35), frente al Almería fueron también muy dispares los porcentajes de posesión (39-61) y en Zubieta, gobernó el cuero el filial donostiarra, aunque con unos dígitos más parejos (56-44). Cervera lo explica: «Me quedo con que hemos tenido ocasiones claras en todos los partidos; lo importante es que el rival no se acerque. Yo estoy contento porque a los contrarios no les dejamos llegar, los neutralizamos bien… En el fútbol, un equipo que defiende bien, tira una y la mete, considero que gana con justicia. Porque el dominio o la posesión los tengo en cuenta solo hasta cierto punto», esgrimía con naturalidad el preparador tinerfeñista tras el empate del sábado pasado (1-1) en San Sebastián.
De momento, el Tenerife es el equipo menos combinativo de las cuatro primeras jornadas del campeonato liguero con tan solo 272 entregas completadas de media. Casi el doble contabiliza el Andorra, justamente el que más balón tiene que se acerca a las 500. Y con todo, estos datos no conllevan que los conjuntos que mejor se asocian obtengan resultados mejores. El representativo ha firmado uno de sus estrenos más convincentes en Segunda en su pasado reciente.
Ante un espejo
Y el domingo se enfrenta a otro equipo de su perfil, pues el Leganés figura con el penúltimo porcentaje de posesión más bajo de la competición (40,7%) solo por delante del recién ascendido Sabadell, y también entre los que menos pases ha completado en sus cuatro primeros envites (299). Una nueva oportunidad para confirmar que lo importante es la eficiencia, mucho más que domesticar la pelota.
Palabra de capitán: Aitor Sanz: «Firmo no tener el balón y seguir en esta línea»
Respecto al debate de la posesión fijó discurso propio Aitor Sanz, figura relevante en la composición del cuadro técnico. Desde su nuevo cometido como ayudante de Cervera, enunció que «firmaría no tener el balón más que el rival en ninguno de los partidos que faltan y seguir en esta línea de resultados».
«Al final son maneras de entender el juego y acoplarse a las virtudes de tus jugadores, eso es lo importante. Puedes tener hombres para una cosa e intenciones de hacer otra, pero lo fundamental en el abecé de cualquier entrenador es saber interpretar bien qué equipo tiene. Lo relevante no es tener el balón, sino generar muchas ocasiones y que te produzcan poco en tu propia portería», explicó el excapitán.
«Si seguimos sacando los puntos que estamos sacando y somos los últimos en posesión, yo encantado», verbalizó Sanz, quien deslizó que «no es casualidad» que en el costado izquierdo haya jugado César los dos partidos en casa y Jorge Moreno, los dos a domicilio. En este sentido, subrayó que Cervera es el que tiene la última palabra, pero sí suele consultar a sus ayudantes cuando tiene dudas en alguna demarcación.
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