La nueva plantilla del CD Tenerife, un "traje" hecho "a la medida" de Álvaro Cervera

Manu Guil compara la plantilla del Tenerife con un "traje hecho a medida" del entrenador. El diseño de la imaginaria prenda incluye "perfiles" que encajan en el modelo de juego con el que se identifica más Álvaro Cervera y "alternativas" añadidas por la dirección deportiva que amplían el margen de maniobra. Dicho de otra manera, el alicantino reconoce que las dos partes –que en el fondo comparten intereses– han estado de acuerdo "en casi todo" a la hora de cortar y coser las telas.

El director deportivo explicó que, en realidad, es partidario de reunir en un plantel a "jugadores de pie y de talento", esos que "por sí mismos pueden hacer cosas". Y es lo que hizo. Durante el proceso los fue "adaptando" en "diferentes posiciones" sin pasar por alto las preferencias del técnico, que había "demandado mucha velocidad arriba, en las bandas y atrás". En resumen, una unión de "perfiles muy concretos y específicos" escogidos para "jugar de una manera muy determinada", la que pone en práctica Cervera, con la presencia de futbolistas de otro corte que permiten elegir mejor. O sea, se respeta el modelo y se agregan alternativas. "Ese es nuestro trabajo, escuchamos al entrenador pero, como club, también tenemos la potestad de decidir", argumentó.

¿Criterios opuestos? No tanto. Guill opinó que «no sería normal» que el director deportivo y el entrenador estuvieran "de acuerdo en todo". En este caso, sí en "la mayoría de las cosas". Pero cada uno con una perspectiva diferente. "Yo lo veo como director deportivo y él tiene mentalidad de entrenador, pero tampoco estamos tan lejos", aseguró. "Ha habido unanimidad", siguió. "Él demanda unos perfiles muy claros y mi obligación es buscarlos, pero también lo es completar la plantilla y dar una mayor variedad al técnico", apuntó el dirigente, convencido de que el resultado final es óptimo, el 'traje a medida'. "Hemos conseguido una plantilla amplia con los puestos duplicados", destacó. "Nosotros nos hemos adaptado bastante al gusto del entrenador e incluso podemos decir que le hemos hecho un traje a medida", resumió.

Tan cómodo, que no le parece que la coincidencia de 25 jugadores de campo –sin contar a Alassan ni a Salifo, que se recuperan de lesiones de larga duración– y dos porteros, dejando aparte a los canteranos que suben de vez en cuando para trabajar con los mayores, sea excesiva. En apariencia podría ser una plantilla larga, pero esa conclusión no sería del todo "realista", ya que durante una temporada hay sanciones y lesiones, entre otros inconvenientes, que van reduciendo o nivelando el número de efectivos. Al final queda "una plantilla con alternativas" sin que baje "el nivel", siempre que la acumulación de bajas en una misma semana no sea demasiado elevada. "Eso es lo que marca la diferencia", advirtió Guill sin olvidar que deber ser "complicado gestionar un grupo con 25 o 26 futbolistas". En esa línea, insistió en recordar que "la competición es larguísima, son 42 jornadas más la Copa del Rey", y "todas las plantillas de los equipos de Segunda División tienen un número de futbolistas parecido al del Tenerife". En definitiva, hizo "lo que había que hacer".

Lo que no se ha visto

Una vez puesto en práctica ese plan, ya con la muestra de cuatro jornadas de Liga celebradas, Guill extrajo "conclusiones muy positivas" de los rendimientos mostrados por el equipo blanquiazul. Sostiene que los que han participado "han competido muy bien" y que todavía quedan por descubrir las prestaciones de los que han tenido menos protagonismo, o ninguno. "Hago incidencia en lo que no hemos podido ver, porque que hay jugadores que no se han mostrado todavía", recordó –Roko Jureskin, Mauro Pittón, Grant Leon Ranos, Christian Gomis y Gerard Valentín no han debutado–. "Cuando vienes de una temporada tan buena como la anterior, es normal que el técnico confíe más en los jugadores que tenía, pero los que no han aparecido todavía y están trabajando bien, van a dar mucho, y eso será muy importante a la larga", vaticinó el director deportivo del Tenerife, que se animó a poner un "notable alto" como nota a "los chicos" que se han unido al club.

¿Y la cantera? ¿Tendrá espacio en el Tenerife ahora que está de vuelta en Segunda División? Lo principal será "consolidar" al equipo en la categoría, un objetivo que no debería estar reñido con el reparto de oportunidades a los jugadores de la base, pero no de un día para otro. "Claro que contamos con la cantera, pero todo tiene su proceso, su tiempo. También es verdad que la cantera tiene que estar al nivel y trabajamos para ello, para que se den más situaciones como la de Dani (Fernández), Jony (Hernández), que se marchó (traspasado al Barcelona), Alberto Ulloa, que salió cedido (al Lugo), David Rodríguez, César Álvarez... Hay que tener paciencia", remarcó Manu.

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La dirección deportiva deja atrás un mercado de verano "largo" y se centra ahora en otras cuestiones, como la situación de jugadores que terminan contrato en junio de 2027. "Es algo que ya tenemos en la cabeza, de aquí a Navidad abordaremos todas esas situaciones. Las tenemos controladas pero hay que sentarse, cerrarlas y firmar", expuso Guill.