Este es el horario del próximo partido del CD Tenerife

Una semana después del caótico empate en Zubieta ante la Real Sociedad B, el CD Tenerife vuelve a conjurarse a su Heliodoro Rodríguez López para obtener una victoria que le mantenga en los puestos altos de la tabla en este competido inicio de la Liga Hypermotion.

A pesar del buen inicio de la temporada, con dos victorias, las buenas sensaciones desplegadas ante el Real Sporting y ante la Real Sociedad no son suficientes para colocarse entre los favoritos al ansiado ascenso.

Con la consideración del estadio como un feudo en el que es complicado puntuar y con una afición que ha superado hasta ahora los 17.000 espectadores, los de Álvaro Cervera medirán sus fuerzas con uno de los que, a priori, se le considera rival directo.

La plantilla

Para esta cita el míster no podrá contar con Jesús Álvarez, lesionado durante los primeros minutos del último partido, ni Neal Viereck. Además, también es duda Grant Leon Ranos.

Con el resto de la plantilla deberá competir Cervera ante el CD Leganés, quienes a pesar de tener solo un punto más que los tinerfeños, les adelantan cuatro puestos.

El partido contra los madrileños tendrá lugar este domingo 13 de septiembre a las 20:00 horas en Canarias y será emitido a través del canal LaLiga TV.