Liga de campeones
Constelación tinerfeña en la Champions
Cinco isleños llamados a un rol protagonista en el escaparate de la gran competición continental. Se trata de Pedri González con la camiseta del Barça; y Ayoze Pérez y Alberto Moleiro en las filas del Villarreal; pero además, Nico Paz en el Como italiano y Javi López en el Feyenoord neerlandés
La competición continental más prestigiosa del mundo iza el telón hoy martes con una excelente embajada de jugadores nacidos en Tenerife. Serán un total de cinco entre los 900 inscritos en los 36 equipos de 15 países diferentes. Un dato que pudiera parecer casual o baladí, pero que confirma la Edad de Oro del fútbol isleño, que nunca antes pudo presumir de una representación tan lustrosa como numerosa en la edición que comienza esta semana.
El repóquer isleño tiene galones. Un campeón del mundo como Pedri González, un subcampeón planetario con todo el futuro por delante como Nico Paz, un campeón europeo como Ayoze Pérez y dos jugadores que ya han lucido también en grandes escaparates, Alberto Moleiro y Javi López, el último en alistarse en la competición con la que todos sueñan. Su debut podría darse en el mejor de los escenarios posibles. «Es uno de los motivos por los que he venido», aduce el flamante fichaje del Feyenoord, que tendrá la suerte de estrenarse en el Camp Nou mañana.
Han querido los caprichos del calendario que los jugadores tinerfeños puedan cruzarse entre ellos en varias ocasiones durante la fase liguera del torneo. Así, en las próximas horas ya se dará la imagen del abrazo entre el teguestero Pedri y el orotavense Javi en la Ciudad Condal; y en octubre, será López el que reciba a Paz en el icónico De Kuyp, ahí donde el Tenerife batió al Feyenoord en los cuartos de final de la UEFA. «Estos encuentros son bonitos; muchas veces nos intercambiamos las camisetas y nos interesamos los unos por los otros. Yo soy de los que quiere siempre que triunfen los nuestros», atestigua el lateral, que en verano cambiaba los colores de la Real Sociedad para enrolarse en uno de los históricos del fútbol neerlandés.
Asegura Ayoze que la Champions es el torneo «que imaginas desde niño porque es el que más ves por televisión». Según cuenta, incluso antes de aterrizar en ella ya se visualizaba a sí mismo paseando su nombre isleño por los grandes estadios de Europa. «Fue cuando fiché por el Leicester cuando empecé a verla cerca», relata el ahora atacante del Villarreal, que acumula cinco comparecencias en la máxima competición europea. Moleiro firmó siete y ambos tienen aún una gran asignatura pendiente: ganar un partido y, si es posible, estrenarse como goleadores. De los cinco tinerfeños tan solo lo ha hecho Pedri, pero fue hace muchos años (en la 20/21 el día de su debut contra el Ferencvaros) y ya siendo de añadir nuevos goles a su currículum europeo.
Aunque con distintos listones de exigencia, todos los tinerfeños participantes en la Champions comparten el sueño de ganarla algún día. Sin embargo, es obviamente Pedri el que se siente más cerca de tocar la Orejona. Hace solo unos meses que confesaba que su gran reto era concatenar el oro del Mundial con otra conquista en la Liga de Campeones; y de momento va por buen camino. Para Paz, su excelente curso liguero con el Como le catapultó a una nueva dimensión. En cuanto escuche el emblemático himno de la competición por la megafonía de su estadio este jueves contra el Leipzig habrá hecho realidad una de las grandes metas de su carrera. Pero él y todos quieren más. Mañana es solo el principio. En mayo, la final en Madrid y con opciones reales de que haya acento y magia de Tenerife también en el gran partido por el título.
Pedro Rodríguez, el único que la ganó
Leyenda del fútbol mundial, Pedro Rodríguez Ledesma figura en los libros de historia como el único tinerfeño que ha conquistado la gran competición europea por clubes. Lo hizo en tres oportunidades (2009, 2011 y 2015), además con el inmenso privilegio de haber sido protagonista con letras mayúsculas de una de las finales, la de Wembley. Recuerda el de Abades que justamente aquel tanto en «uno de los grandes estadios del fútbol mundial» fue probablemente el más importante de su carrera, «por la repercusión que tuvo».
El canario ya ve cerca la retirada pero puede presumir de haber tenido una carrera exitosa. «Ahora mismo lo que quiero es descansar y estar con la familia; mentalmente me ha venido bien la desconexión de los últimos meses. Quiero tomar la decisión correcta y no equivocarme», afirma, con la previsión de que a finales de año pueda anunciar probablemente que cuelga las botas para dedicarse al fútbol, pero desde otro prisma. En la Champions jugó 85 partidos y firmó 18 goles. Una barbaridad.
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