Álvaro Cervera y Manu Guill, dos formas distintas de entender el fútbol conviven en el CD Tenerife

“Contento” con la plantilla que le ha entregado el CD Tenerife pese a que es especialmente larga (27 jugadores de campo contando a los lesionados Salifo y Alassan), y “cierra mucho” la puerta a los canteranos, Álvaro Cervera no ha escondido sus diferencias con el director deportivo Manu Guill. Ni en el trato ni en el objetivo común, sino en la manera de entender el juego.

“Seguramente sí. Sí. Es que este es un debate muy largo y no tenemos tiempo para eso. La forma que yo tengo de ver el fútbol es diferente a la que tiene el director deportivo, Manu Guill. Pero trabajamos juntos y tenemos que ponernos de acuerdo”, reflexionó el entrenador del representativo en declaraciones a Cope Tenerife.

Hay diferencias, pero respeto y lealtad por ambas partes

El técnico, eso sí, aseguró que Manu Guill no se ha inmiscuido nunca en sus decisiones ni ha cuestionado su método. Se respetan. “A mí él no me incomoda, porque en ningún momento me ha dicho cómo tiene que jugar el equipo ni lo que le parece mal y yo sigo haciendo lo que creo que debo hacer. Aunque sé lo que le gusta a él, otra cosa es que lo podamos hacer, que lo podamos entrenar o que a mí me guste. No hay nada de malo en que cada uno vea el fútbol de una manera, pero sí es verdad que tenemos que llegar a un término medio”, prosiguió Cervera.

La duda con Gerard Valentín y las buenas sensaciones de Gomis

Seguidamente, Álvaro repasó los dos últimos fichajes veraniegos del Tenerife, Christian Gomis y Gerard Valentín, perfiles que se ajustan a lo que demandaba el cuerpo técnico: un extremo puro que juegue por la derecha y un delantero grande y rápido. “Sí es verdad que Gerard Valentín es ese jugador profundo de banda derecha. Si es el futbolista que nosotros conocemos [viene de un año en Catar], hay poca duda y nos va a venir muy bien. Y Gomis... pues ya veremos. Entrenando tiene muy buena pinta, en el campo ya veremos”, expuso.

Gomis, que se estrenó con la camiseta del CD Tenerife en el amistoso contra el Laguna. / CDT

El problema de Dani Fernández no es de actitud

En el capítulo de nombres propios, el inquilino del banquillo insular abordó el asunto Dani Fernández, joya de la cantera y con minutos en el primer equipo, pero que no termina de dar el paso definitivo. Es cuestión de tiempo. “Dani Fernández me parece un chaval extraordinario. Si no fuese así, no diría nada y me callaría la boca. Está trabajando muy bien y los que le conocen dicen que ha dado un salto hacia delante muy bueno”, comenzó relatando Cervera para hacer ver que no se trata de un problema de actitud.

No quiere ser el entrenador que frente la carrera del canterano

“Técnicamente, quizá sea el mejor jugador de la plantilla. Con el balón puede hacer lo que él quiera”, prosiguió el míster. “Es muy joven y tiene buena actitud, pero le falta el choque. Cuando tiene que recibir de espaldas, saltar de cabeza... tiene que dar un puntito más. En eso le insistimos, en que para ser brillante tiene que ser ganador. Habrá un día en el que lo pongamos y ya no lo podamos quitar. Yo lo sigo esperando. Es un jugador que siempre está en mi cabeza para ser titular o para salir en la segunda parte. Espero no ser el entrenador que frene su carrera, sino el que le dé un impulso”, zanjó.