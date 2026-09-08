El CD Tenerife se rejuvenece: los fichajes tienen casi cinco años menos de media que los desvinculados

Se rejuvenece para poder crecer. Decidido a ser un club ambicioso y a formar un equipo integrado por futbolistas con hambre y muchas piernas, el CD Tenerife de la 26/27 se ha quitado un puñado de años de encima si se compara con su más inmediato predecesor, el de la 25/26. En movimientos en el mercado, en el grueso de la plantilla y hasta en los jugadores más alineados por Álvaro Cervera, la media de edad del representativo de la actual temporada es siempre menor que la de la pasada.

Y no es casualidad. En la entidad existía la firme convicción de que inyectar frescura en el elenco de profesionales a las órdenes de Cervera era fundamental. Primero por una cuestión que se sale de lo técnico y de lo táctico, pero que es igual de importante. Se buscaba a un equipo de gente que quiera crecer de la mano de la entidad blanquiazul. Activos que mejoren al Tenerife y, por qué no, que se revaloricen. Segundo porque, igual que la dosis exacta de experiencia y veteranía es fundamental en un vestuario, la energía de los más jóvenes es siempre fundamental. Hacen falta piernas para ser el equipo intenso y ganador de duelos que quiere el entrenador.

Manu Guill, junto a Neal Viereck (22 años) y Grant-Leon Ranos (23). / Arturo Jiménez

El "plan" de Manu Guill

Ya advirtió Manu Guill hace algunas semanas. Había “un plan”. “Una idea que se está viendo y plasmando. Podrá salir mejor o peor, pero está ahí. Nuestra convicción es esa: nos gusta la gente joven, los perfiles jóvenes. Chicos que vienen con ilusión de poder crecer. El plan está trazado, aunque siempre puede haber excepciones porque el fútbol es así y el mercado te puede llevar en esa dirección [véanse Pittón y Gerard Valentín]. También sabemos que, aunque sean jóvenes, su rendimiento va a ser inmediato y que, además, puedan dar un rendimiento económico al club”, declaró entonces en las presentaciones de Neal Viereck, Grant-Leon Ranos y Víctor Moreno. Ninguno de esos tres supera los 23 años, que son los del armenio, mientras que Viereck tiene 22 y Víctor solo 21.

Y no son casos excepcionales. Al contrario. Solo dos de los 12 fichajes veraniegos del representativo superan los 30 años. Uno es Mauro Pittón, que tiene 32 años y todavía no ha debutado en Liga (aunque la lesión de Jesús Álvarez le ha acercado a los minutos) y el segundo es Gerard Valentín, cuya incorporación no estaba inicialmente en la hoja de ruta de la Dirección Deportiva. El catalán tiene 33 años. Por detrás llegan los 27 que cumplirá Jesús en unos días y los 26 de Christian Gomis y Roko Jureskin. Ninguno de los otros seis supera los 25 años que tiene justamente Jorge Moreno, mientras que Baba solo ha soplado las velas 21 veces, Krdzalic 22 y Pecar 24. La media de edad de los recién llegados es de 25,16 años.

Se marcharon dos de los tres más veteranos

Por contra, del Tenerife se marcharon este verano nueve futbolistas. Sin contar a los cedidos, que desde el punto de vista federativo siguen perteneciendo a la disciplina insular (son Fran Sabina, Alberto Ulloa, Jeremy Jorge y Mahamadou Balde), la media de edad de los desvinculados asciende a 29,7 años, una diferencia de cerca de 5 años (4,61) con respecto al promedio de los fichajes (25,16). Se fueron Aitor Sanz (42), Gastón Valles (25), Maikel Mesa (35), Ander Zoilo (26), Cris Montes (29), Josep Calavera (27), Antal (22), Facundo Agüero (31) y Javi Pérez (31).

En la lista de bajas sobresalen especialmente dos nombres, los de Aitor Sanz y Maikel Mesa. Ahora integrado en el cuerpo técnico del primer equipo blanquiazul, Aitor presume de ser el futbolista más veterano en ponerse la camiseta del CD Tenerife (lo hizo por última vez con 41 años), mientras que al cierre de la 25/26 Maikel ya era el tercer jugador más longevo de la plantilla. De la quema de los mayores solo se salvó Enric Gallego, que cumplirá 40 este sábado y ha comenzado este curso como acabó el último: haciendo goles.

Aitor Sanz, que cumplirá 42 años esta semana y dejó el fútbol hace unos meses. / CDT

Rejuvenecimiento total: desde la plantilla hasta los futbolistas más utilizados

Del mismo modo, y tomando como referencia el grueso de los futbolistas que comenzaron en la plantilla tinerfeñista el pasado verano (Álvaro González se fue en diciembre y otros como Antal, Chapela o Gastón llegaron en enero), también se impone en juventud el elenco de la presente 26/27. La media de edad es ahora de 26,6 años por los 27,68 de hace justo un año. Un año más que, en este caso, es un año menos.

Tener y usar no son lo mismo, por supuesto. Habrá quien sospeche que Cervera cuenta con una plantilla más joven, pero alinea a los futbolistas más veteranos mientras que los inexpertos acaban siendo los que menos juegan. Si bien Enric Gallego ha sido titular en los cuatro primeros compromisos de Liga (es un mes más joven que Stuani, junto al barcelonés el único jugador de campo con 40 años en Segunda División), el promedio de edad de los más utilizados por el míster también es menor que el de la pasada 25/26.

Mientras en la anterior temporada los 11 futbolistas predilectos por el técnico (los que más minutos jugaron) fue de 29,3 años, en las cuatro primeras jornadas de campeonato del retorno al fútbol profesional la media se queda en 27,9. Esto es, un año y medio menos. Además, y aunque no estén entre los favoritos de Cervera en las cuatro primeras fechas del campeonato si se tienen en cuenta los minutos disputados, solo hay dos jugadores que han jugado siempre hasta ahora aunque no hayan sido titulares: Krdzalic (22) y Pecar (24), mientras que Noel López (23) ha participado en tres compromisos, el de Ipurua saliendo de inicio. La juventud se abre paso.