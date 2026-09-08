El CD Tenerife detecta la venta ilegal de sus nuevas camisetas: en torno a 20 euros

Apenas unos meses después de firmar con Macron –por esta temporada y la siguiente, pero con el ánimo de forjar una relación de larga duración– y solo unas semanas más tarde de la presentación de las nuevas equipaciones para esta temporada, desde el CD Tenerife ya han detectado que las prendas oficiales (y en otros casos unas réplicas casi idénticas de las originales) circulan con total impunidad en páginas de internet a precios irrisorios.

Un problema que ya golpeó muy seriamente al representativo durante la vigencia de su acuerdo con Hummel vuelve a repetirse con una afectación económica relevante, hasta el punto de que estas equipaciones del representativo están despachándose a precios hasta cuatro y cinco veces inferiores a los establecidos en las tiendas física y web del conjunto insular (85€)

De este modo, y según ha podido confirmar EL DÍA, una página alojada en el extranjero y que no permite acceder a la ubicación exacta de sus servidores oferta desde hace días las tres equipaciones oficiales del club para el presente ejercicio 2026/27 a precios ínfimos. Esta web, que se anuncia como «el vendedor de camisetas más confiable y asequible del mercado», ha fijado una tarifa de tan solo 17,95 euros para las tres indumentarias del Tenerife: la blanca y azul que simboliza las olas del Atlántico; la negra con motivos celestes que ejerce como camiseta reserva –la estrenó el equipo el pasado sábado en Zubieta– y la verde, solidaria contra el cáncer.

Plataformas

Esta misma página establece un periodo de entrega que oscila entre los tres y los siete días; asegura que los productos están hechos en Tailandia y añade la posibilidad de bordar el escudo oficial de LaLiga. Asimismo, también ha añadido a su largo catálogo –aparecen en él también otros equipos a los que viste Macron– las camisetas retro que la institución lanzó en cursos pretéritos, aún cuando su firma oficial era la danesa Hummel.

En la conocida Aliexpress, la tarifa para las mismas prendas ronda los 20 euros. Pero lo más inquietante es que a través de la página Milanuncios hay un proveedor que dice disponer de material suficiente de las tres equipaciones oficiales, las cuales despacha a 21 euros la unidad. «Tallas de adulto y niño disponibles. Disponemos también de muchos otros clubs y selecciones. Pídenos catalogo sin compromiso ninguno. Aceptamos pago contrareembolso», puede leerse en la publicación, que data del pasado mes de agosto y que además ya cuenta con un comprador verificado.

La venta pirata de sus prendas oficiales es uno de los grandes problemas que acusan los equipos que conforman LaLiga. En el caso del Tenerife, llueve sobre mojado porque el lucro perdido por estas prácticas ilegales alcanza cifras millonarias, según describieron en su día el presidente del consejo de administración, Felipe Miñambres; y el vicepresidente, Ayoze García. En idéntica línea se han expresado otros portavoces autorizados de la institución.

En el club hizo mucho daño (reputacional y financiero) una trama que operaba a través de redes de mensajería y con la connivencia de distintos colaboradores. En aquel caso, pudo demostrarse que las prendas ilegales eran sustraídas de los propios canales internos que el Tenerife disponía para proporcionar equipaciones a sus propios futbolistas. Ahora, la naturaleza del delito parece distinto y el origen de estas indumentarias parece bien distinto. Lo que no cambia es el alcance elevadísimo de las pérdidas que supone para el club, más todavía por la publicidad que esta venta ilegal está hallando en diversas plataformas como Whatsapp o Instagram, donde se propagan a velocidad de vértigo los enlaces mediante los cuales pueden comprarse camisetas a precio de saldo.