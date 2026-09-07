CD Tenerife: el paladar del señorito

Suma el Tenerife siete puntos de 12 posibles, sigue invicto a domicilio y promedia menos de un gol encajado por jornada (0,75). A priori, números y méritos de aspirante a grandes cotas en esta Hypermotion recién comenzada.

Sobre la mesa, indiscutiblemente, un balance más que aseado para un equipo que apenas ha visto transcurrir cuatro semanas desde su reencuentro con la categoría tras un año en el purgatorio. Aun así, hay quien dice estar insatisfecho.

En este fútbol donde solo vale lo más reciente —todavía escuece el desenlace de Zubieta— conviene no confundir el sano inconformismo con la ambición desmedida.

Sondeé entre amigos y compañeros de profesión en las horas previas al partido y creo recordar que no encontré a nadie que firmase el empate. Más bien al contrario, la mayoría de mis interlocutores no veían el resultado que finalmente se produjo (1-1) como un botín que les llenase del todo.

¿Señal de ambición o es que estamos perdiendo el norte?

Entiendo y comparto la rabia por haber dejado escapar —además en un fallo defensivo indescifrable— una victoria que el representativo ya acariciaba con la yema de los dedos.

Soy de los que en la clasificación sigue mirando hacia arriba y hasta defiendo el derecho a soñar en esta competición de resultados imprevisibles y candidatos inesperados. Pero empiezo a detectar cierto riesgo al desenfoque y temo que, si finalmente el equipo de Cervera acaba la temporada en el puesto 15 o el 16 —el objetivo claro es la permanencia—, pueda interpretarse como un chasco o una decepción.

El fútbol tiende a los extremos; el tinerfeñismo, también. Hemos pasado de la inquietante incertidumbre y los temores por el rendimiento del equipo —recuerden las declaraciones del entrenador en pretemporada— a una nueva realidad clasificatoria (el sábado oteamos el liderato por unos minutos) en la que un empate a domicilio ya no se ve como una gran noticia.

Una cosa es acostumbrar el paladar y otra bien distinta querer almorzar langosta todos los días.

Este entorno que ya probó el sabor a menú del día en la Primera RFEF se está habituando demasiado rápido al jamón serrano (victoria en Eibar) y al caviar beluga (triunfo ante el poderoso Almería).

Así que por momentos el sábado pudo llevar a equívoco la letra B que colgaba del rival. Que el adversario fuese un filial no era en ningún caso un aviso de partido fácil; que el escenario del envite fuese una ciudad deportiva (apenas 1.500 espectadores) tampoco era señal de que el representativo fuera a pasearse.

De hecho, bastaba con haber visto el encuentro anterior del equipo donostiarra —compitió y arrancó un punto de El Plantío— para aventurar que sería difícil ganar en Zubieta.

La realidad del partido se ocupó de poner cada cosa en su lugar.

El caso es que a la Real B se le vio más cómoda que al representativo, el equipo local dominó la contienda por muchos momentos y hasta mandó un balón a la madera.

No menos cierto es que el Tenerife también pudo ganar e incluso debió hacerlo una vez que ya había logrado lo más difícil, que era ponerse por delante.

Una vez ha cicatrizado la rabieta, bueno sería que valgan el discurrir de las horas, un vistazo a los resultados ajenos y un repaso rápido a los rivales que el representativo ya ha dejado atrás —tres grandes aspirantes y el filial de un Primera— para peritar con justicia el incuestionable mérito de haber salido indemne de la operación retorno al fútbol de Segunda.

El inconformismo es saludable, pero sin perder la perspectiva de lo que somos, adónde vamos y de dónde venimos.

La quinta plantilla más barata según el escrutinio de la prestigiosa web Transfermarkt ha competido con solvencia en todos sus partidos y tan solo ha sufrido una derrota.

El saldo es excelente.

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Salvo que se mire con ojos de señorito.