Baja sensible en el CD Tenerife: Cervera pierde a un jugador único en la plantilla

Baja sensible en el CD Tenerife. A falta de confirmación oficial por parte de la entidad insular, Álvaro Cervera no podrá contar con Jesús Álvarez durante más de un mes de competición. El técnico contará con alternativas, pero ya avanzó que el ex del Huesca no es solo “un jugador importante”, sino que es también único en la plantilla. “No tenemos a ninguno parecido”, lamentó el míster.

Álvarez, titular en las cuatro primeras jornadas de campeonato junto a Juanjo Sánchez en la medular, cayó lesionado en Zubieta cuando apenas habían transcurrido un puñado de minutos. El aragonés estiró la pierna para tratar de obstaculizar un pase y notó un pinchazo en la zona posterior del muslo derecho. Justo debajo del glúteo.

Jesús Álvarez se retira leisonado del partido entre Real Sociedad B y CD Tenerife. / Javi Colmenero (LOF)

Hay alternativas, pero no un relevo natural

La imagen dejó pocas dudas y el gesto del futbolista al negar con la cabeza y decirle “No puedo” al árbitro dejó menos. Se marchó acompañado por miembros del cuerpo médico y en su lugar entró Fabricio, a la postre protagonista al anotar un tanto que a punto estuvo de darle al representativo los tres puntos.

Se las apañó como pudo el combinado insular para que el contratiempo del centrocampista lastrara lo menos posible las posibilidades de sumar en el País Vasco. El problema lo tendrá ahora Cervera porque, tal y como indicó en sala de prensa poco después de concluir la cita, la lesión de Jesús trastoca el “futuro” más cercano del equipo.

“Ha sido un pinchazo atrás. Lo típico, algo normal, pero tiene que cambiarlo porque en ese momento no se puede recuperar. Esperemos que sea lo menos posible, pero un par de semanas no se las quita nadie”, comenzó declarando el técnico sobre el percance que había sufrido su pupilo. Transmitió tranquilidad el entrenador en la primera parte de su reflexión, pero su gesto se torció sobre la marcha. “Más que el partido, nos trastoca el futuro porque para nosotros es un jugador importante y no tenemos a ninguno parecido. Hay jugadores que pueden jugar ahí, pero no tienen las mismas características. Es una pena”, sostuvo.

Cervera pierde al futbolista que le sorprendió para bien

Y es que a Cervera le gusta mucho Jesús Álvarez. No solo porque lo pone (cuatro de cuatro en titularidades y habiendo completado el partido en las tres primeras jornadas), que es lo más importante, sino porque ya a mediados de agosto reconoció que le había “sorprendido” para bien.

"Es un jugador que yo no tenía localizado. Sí sabía que existía, pero es uno de esos jugadores que no llaman la atención, que cuando ves un partido te fijas más en el extremo, en el delantero... Y él está ahí. Yo lo tenía catalogado y veo que hace más cosas de las que yo pensaba y que las hace bien. A mí me ha sorprendido para bien, lo tengo que reconocer. Yo pensaba que era un puntito más bajo, que era el típico mediocentro que mantiene la posición, pero con el balón es buen jugador. Creo que le vamos a hacer más vistoso", desveló entonces el míster tinerfeñista.

Oportunidad a la vista para el resto de centrocampistas

La ausencia de Jesús, mala noticia para él y casi que peor para Cervera, es por contra una oportunidad para el resto de centrocampistas del equipo, Juanjo Sánchez al margen. La situación del andaluz no cambiará porque ya era titularísimo en este inicio de curso, mientras que son ahora Fabricio, Krdzalic y Mauro Pittón los que opositan a formar junto a Sánchez en el once.

Todos con un perfil distinto al de Jesús, es Fabricio el que parece partir con cierta ventaja. Cuenta con un año de ventaja sobre las otras dos alternativas y no solo viene de anotar gol contra la Real B, sino que fue a él a quien eligió Cervera para relevar a Jesús Álvarez en Zubieta, un apunte clave.

Luego está Krdzalic, que viene jugando -y agradando- en las segundas partes de los partidos. El bosnio tiene talento y su entrenador lo sabe, pero no termina de verlo en el doble medio centro y sí por delante. ¿Ponerlo de salida sería más arriesgado de la cuenta?

Mauro Pittón, durante un amistoso en pretemporada. / Andrés Gutiérrez

Pittón, el único inédito

Pittón es el que más complicado lo tiene. Y no será porque el entrenador no tenga ganas de ponerlo. Todo lo contrario, según indicó el preparador justo antes de la visita a la Real B. Cree que es buen jugador, destaca que es un chico “extraordinario” y pronosticó que tendría su oportunidad. ¿Será justo ahora? Aunque no lo fuese, y siguiese teniendo que esperar en el último lugar de la cola, con Jesús lesionado ha avanzado un puesto en el reparto de minutos.