Martin Pecar convence a Álvaro Cervera en su primera titularidad con el CD Tenerife

Primer fichaje veraniego del CD Tenerife y uno de los grandes desconocidos de la afición blanquiazul por su procedencia exótica, el esloveno Martin Pecar se va haciendo un hueco en los esquemas de Álvaro Cervera. El habilidoso futbolista ya había dejado buenas sensaciones durante la pretemporada y contado con minutos en las tres primeras jornadas de la Liga, pero fue el sábado, contra la Real Sociedad B, cuando pudo posar en la foto del once inicial por primera vez.

Si bien no pudo brillar cerca del marco contrario porque no gozó de situaciones ventajosas (ni él ni casi nadie en la escuadra visitante), volvió a dar muestras de su calidad por momentos y, lo más importante, dejó satisfecho a su entrenador: “Lo he visto mejor de lo que pensaba”, declaró Cervera en sala de prensa. El ex del NK Bravo, eso sí, no pudo completar el partido por problemas físicos. Tuvo que pedir el cambio superada la hora de juego y abandonó el césped con problemas.

Se retiró tocado, pero no parece grave

Aunque no hay comunicación oficial al respecto, la naturaleza de la acción (recibió un golpe en la cabeza en un balón aéreo y se resintió de un gemelo de un gemelo al caer) y el hecho de que Cervera no lamentase una lesión en su comparecencia pospartido son buenos síntomas. Del mismo modo, Pecar ya había tenido minutos en el amistoso que los blanquiazules jugaron entre semana ante el Laguna (el miércoles en la Ciudad Deportiva), cuando completó los 90 minutos. Llegaba a la cita de Zubieta apto, pero con más minutos en las piernas de los que podrían parecer si solo se tenían en cuenta los duelos oficiales de la 26/27. Otro síntoma positivo es que el delantero figura en las imágenes del entrenamiento de este domingo que compartió la entidad en redes sociales y en las que el protagonista aparece sonriendo junto a Jorge Moreno mientras trotan por el césped del Mundualito.

Pecar, que hasta ahora había combinado minutos jugando por banda (derecha contra el Eibar e izquierda frente al Almería) participó por dentro en los últimos minutos del choque contra el Sporting de Gijón (aunque solo fueron ocho) y también ante Laguna y Real B. El esloveno se va acercando la zona en la que se siente más cómodo al tiempo que se adapta al equipo y a lo que demanda su míster. En Ipurua, por ejemplo, comenzó como delantero, pero no terminaba de entender alguna de las indicaciones de Cervera y por eso pasó a un costado, como desveló el técnico en una de sus comparecencias posteriores para ilustrar lo complicado que puede llegar a ser entenderse con los recién llegados que no hablan español.

Martin Pecar, durante uno de los amistosos de pretemporada del CD Tenerife. / Arturo Jiménez

Cervera, contento con su trabajo y esperanzado de cara al futuro

La adaptación de Pecar no es total, aunque va por buen camino. Así lo aseguró el preparador blanquiazul tras la cita en Zubieta. Junto a Enric Gallego, el esloveno estuvo “bien” en su debut como titular. «Hizo lo que le dijimos. En defensa lo hizo bien porque ellos no encontraron a su mediocentro, que es quien les hace jugar. Luego, en ataque... yo creo que él se irá dando cuenta de lo competitiva que es esta Liga y lo difícil que es, pero lo he visto mejor de lo que pensaba. Creía que le iba a costar más y ha estado bien. Seguro que va a ir mejorando a medida que pase la Liga», declaró esperanzado el técnico.