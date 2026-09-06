Gerard Valentín entra en la 'rueda' del extremo derecho del CD Tenerife

Volvió a pasar en Zubieta. El puesto más abierto de todos tuvo un nuevo ocupante en la alineación titular. Al principio, en la visita al Eibar, el elegido para cubrir el extremo derecho fue Noel López; en el estreno en casa, frente al Almería, le tocó a Iván Chapela; luego le llegó el turno a Babacar Diocou ante el Sporting;y en el encuentro con la Real Sociedad B, la búsqueda situó en ese lugar a Víctor Moreno. De momento, es la demarcación que genera más dudas –o la única– en un Tenerife en el que se va consolidando una alineación tipo, con algunos matices pero con futbolistas que están siendo fijos, desde el portero Dani Martín al delantero Enric Gallego. No hay nada malo en que el entrenador varíe tanto una única posición ni, por supuesto, una norma del reglamento que lo impida, pero sí llama la atención que siga dando vueltas esa misma rueda de candidatos dentro de un conjunto que va ganando en estabilidad cada semana. La quinta alternativa entrará en escena este misma semana. Gerard Valentín, el último fichaje realizado por el club en el mercado de verano, fue contratado precisamente para eso, para subir el nivel en el ataque por la banda derecha.

Pero la elección no es tan sencilla como parece. No se trata de rellenar con un futbolista que genere peligro por el costado diestro, que sea rápido y tenga recorrido. Se pide algo más. "Cuando hacemos una alineación, miramos cómo podemos hacer daño nosotros y también cómo nos lo pueden hacer los rivales", explica Álvaro Cervera dándole importancia, y mucha, al desempeño defensivo de los jugadores de corte ofensivo.

Para proteger y para avanzar, el entrenador considera «fundamental» la velocidad "arriba y abajo". Cuando se trata de generar, no echa en falta cierta rapidez y "control" por parte de los jugadores que puede utilizar en el extremo derecho, pero al mismo tiempo se encuentra con una pega, que "no acaban de estar a gusto en esa situación" porque, por naturaleza, prefieren moverse por la otra banda, siendo diestros por la izquierda –ahí parece intocable Nacho Gil–. A esta mezcla de factores se suman las correcciones que se realizan durante el desarrollo de un partido. Porque una cosa es lo que se planea y otra lo que sucede. "A veces se acercan otros jugadores y me dicen:míster, por ese lado nos están entrando porque un compañero no se coloca bien o no está acostumbrado a defender", cuenta Cervera, que no busca solo "hacer más daño" al rival, sino "poner a alguien" que participe en la fase ofensiva y que también sepa frenar al adversario. "Nosotros no miramos solo a una portería", aclara. Y por ahora, después de cuatro jornadas de Liga, sostiene que el Tenerife se las ha arreglado "bien" para ser competitivo en todas las zonas del campo, en su conjunto. "Buscamos soluciones, algunas veces las hemos encontrado y otras no tanto", apunta.

En la Ciudad Deportiva de la Real Sociedad se decantó por Víctor Moreno, un refuerzo de este verano que, en teoría, fue fichado para eso. "Es un extremo que te cumple en las dos bandas, aunque a mí me gusta más en la derecha", detalló en su día el director deportivo Manu Guill al describir al granadino. Ese fue su papel en muchos de los ensayos de la pretemporada, pero Cervera fue descubriendo en él otro perfil que también le interesaba, el de segundo delantero. Es lo que tiene ser un futbolista abierto a más de una función, que es, en realidad, lo que distingue a la mayoría de atacantes del plantel tinerfeño, o a todos. La prueba está en el intercambio de posiciones que suele realizar el equipo por detrás de Enric Gallego.

Gerard, listo para empezar

¿Y el domingo contra el Leganés? Ya han pasado por ese puesto, como titulares, Noel, Chapela, Baba y Víctor. En circunstancias normales, los cuatro volverán a tener opciones de formar parte del once. Lo mismo que el recién incorporado Gerard Valentín (28/7/93, Avinyonet de Puigventós), un jugador que llegó a la Isla el pasado jueves por la noche, que ya pasó los reconocimientos médicos y que se ejercitó este domingo en El Mundialito con sus nuevos compañeros para empezar a preparar el encuentro de la quinta jornada de la Hypermotion. Su estado de forma no será ningún inconveniente, por mucho que lleve esperando meses para jugar.

El gerundense no participa en un partido oficial desde el 8 de abril. Ese día fue titular en un encuentro de la Qatar Stars League entre su exequipo, el Al-Wakrah,y el Al-Gharafa. Ya lleva casi cinco meses sin competir, pero no por problemas físicos ni por no tener equipo, sino por el tiempo que pasó entre el cierre del pasado ejercicio y el inicio del siguiente en Catar.

Gerard fue convocado para las dos primeras jornadas de la máxima categoría catarí, pero no llegó a tener minutos. Luego recibió la oferta del Tenerife y cambió todo para él. Volvió a España y firmó con el club blanquiazul hasta junio de 2027. Si no surgen contratiempos, Cervera podrá tirar de él con vistas al duelo con el Leganés del domingo. Se trata de un futbolista con 262 partidos de experiencia en Segunda División –con el Nástic, Deportivo, Lugo y Huesca–, el último, el 1 de junio de 2025 antes de animarse a probar suerte en Catar.

¿Cómo es Valentín? Él mismo cuenta que se caracteriza por "tener esa pizca de velocidad, uno contra uno, por ser un jugador de banda más puro". Además, cuenta con la ventaja de poder adaptarse "a cualquier posición" de la banda derecha:lateral, carrilero, extremo... "Soy bastante ofensivo pero intento estar bien concentrado en defensa y trabajar", advierte. Todo un especialista que al Tenerife le viene "cuadrado", tal como admitió Cervera cuando habló por primera vez de su fichaje.