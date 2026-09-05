El Tenerife saca un punto en Zubieta

Un gol de Soroeta en el minuto 81, anulado inicialmente por fuera de juego y validado luego por la tecnología, dejó al Tenerife sin el premio mayor de una victoria a la que se había arrimado con un tanto de Fabricio en el tramo inicial de la segunda parte. Primer empate de la temporada (1-1) para un Tenerife que había comenzado el curso con los triunfos ante el Eibar y el Almería y había seguido el camino con el 0-1 en el Heliodoro ante el Sporting.

Para empezar, Cervera había optó por una banda derecha nueva. Repitió la alineación de la jornada anterior con las excepciones del lateral y el extremo de ese costado del campo. Jorge Moreno por César y Martin Pecar en el lugar que ocupó de entrada Babacar Diocou -cuatro jornadas y el mismo número de titulares en esa demarcación-. Pero la formación inicial no tardó mucho en descomponerse. Cosas del fútbol. En una acción sin peligro aparente, Jesús Álvarez perdió el balón en el centro del campo -la acción dio paso a un centro inquietante de Balda, sin consecuencias- y se sentó en el césped. Algo le había pasado. Su gesto fue muy significativo. Pinta de pinchazo muscular. El técnico reaccionó enseguida ordenando la sustitución del zaragozano. Fabricio cogió el relevo sin calentar. Habrá que ver si es una lesión de recuperación rápida o si Jesús tendrá que estar parado unas semanas.

Antes de ese percance, en plena fase de tanteo, la Real Sociedad había logrado invadir con más frecuencia el campo contrario, incluso con un primer remate a puerta a cargo de Balda (8’). El Tenerife trataba de mantenerse ordenado y adelantar la presión, un plan que logró perfeccionar ya con Fabricio en acción. Porque el equipo blanquiazul, esta vez de negro, no acusó tanto el inesperado cambio. De hecho, a partir de ahí tuvo una fase de control, de manejo del balón y de presencia más allá de la línea de medios. Pero nada de eso se tradujo en ocasiones para marcar. En el intercambio de intenciones, el Sanse seguía dando una mayor sensación de peligro, principalmente por la profundidad de sus bandas, con Dani Díaz dando problemas por un lado y el otro.

En cambio, en el Tenerife no estaban logrando intervenir tanto atacantes como Nacho Gil, Víctor Moreno y Martin Pecar, debutante como titular. Se movían, intercambiaban sus posiciones, procuraban sorprender... Pero poco más. En cualquier caso, ya estaba siendo un avance para el Tenerife que el balón se moviera cerca del área de Fraga.

A base de merodear la zona de influencia, algo acabaría pasando. Enric Gallego se dejó ver en el minuto 25 con un remate de cabeza desviado. Yal rato, en el 28’, coló el balón en la portería. Toque preciso con la frente hacia la red tras un centro lateral de Víctor, que había recogido en la banda contraria un saque de esquina de Nacho sin receptor dentro del área. Todo bien, un amago de celebración, el subidón del 0-1... Pero el árbitro introdujo una pega demoledora, un leve empujón de Enric a Beitia en el momento de rematar. Anulado.

El gol no subió al marcador pero, al menos, tuvo un efecto notable en el desarrollo del partido. El Tenerife cogió confianza y siguió apretando y a la Real Sociedad B le entraron dudas y quedó reducida a su funcionamiento defensivo. En cualquier caso, sin que sucediera nada relevante. Los de Cervera seguían sin tener claridad a la hora de finalizar sus ataques.

Poco a poco, el Sanse fue dejando atrás su actitud conservadora. Como antes, siguió mostrando más sus garras que el rival. El ejemplo, un golpeo potente de Garro desde fuera del área, desviado para alivio de un Dani Martín que no había tenido que realizar ninguna parada pero que sí había estado muy atento para anticiparse y cortar ataques, una vez viviendo al límite en un cruce con su tocayo en la Real B, de apellido Díaz.

Y así, sin más, con la lesión de Jesús y el gol anulado, se apagó un primer tiempo entretenido. El nivel no bajó tras el intermedio. Para seguir el hilo, otro gol que no existió. De nuevo, con el Tenerife como protagonista ofensivo. Nacho Gil culminó un contragolpe con un ajustado chut cruzado a la escuadra, pero lo había hecho en fuera de juego. Otro chasco.

Sin margen para lamentos, los tinerfeños pasaron del brote de euforia a seguir con la mirada la trayectoria de un balón lanzado por Balda con la idea de enviarlo a la escuadra. Sus cálculos fallaron por centímetros.

De repente, el partido entró en un ida y vuelta en el que todo podía pasar. El Tenerife atacaba con más decisión y el Sanse no se quedaba atrás. Lebarbier tuvo el 1-0 en el minuto 57 al rematar un balón desviado por Dani Martín. Juanjo apareció para evitar el gol guipuzcoano. La bola terminó impactando en el larguero antes de salir a córner.

En esa dinámica, ya sin vuelta atrás, fue el Tenerife el que estuvo más acertado. En concreto, Fabricio. Golazo. Recogió una pelota rechazada por la defensa, tras una acción de Víctor, y sin pensarlo dos veces conectó una volea desde fuera del área que sorprendió al guardameta (60’). De un 1-0 que no llegó por muy poco, a un 0-1 que colocó al Tenerife en un escenario propicio.

Pero no iba a ser todo a pedir de boca. A falta de 25 minutos para el 90, otra lesión, otra sustitución obligada. El afectado fue Pecar. Chapela cogió el testigo.

De una manera o de otra, el Tenerife se fue manejando para domar los intentos de reacción del Sanse. Entre interrupciones, tarjetas amarillas, cambios y demás, el cronómetro siguió corriendo sin que ocurriera nada relevante. Pero el conjunto entrenado por Ion Ansotegi supo hallar una fisura en el armazón defensivo tinerfeño. Un balón largo a la espalda de José León. Lo recibió Soroeta para soltar una vaselina imposible para Dani Martín. El asistente levantó la bandera quitándole un peso de encima a los blanquiazules. Pero esa carga volvió a su sitio enseguida por la intervención de la tecnología. La posición de David Rodríguez habilitaba al rematador.

Tras el 1-1 pudo ganar cualquiera. Gallego no acertó a definir una ocasión clarísima, un remate por alto en el área pequeña libre de marca (88’), y Astiazarán asustó con un disparo raso y cruzado que pasó de largo junto a palo (89’).

Ninguno se conformó, nadie firmó un pacto de no agresión, pero no hubo ganador. El Tenerife se llevó un merecido punto de Zubieta. Los empates también valen.