Polémica en el Real B-Tenerife: Christian Gomis no pudo saltar al campo por una norma de creación reciente, pero el castigo que impuso el árbitro no está recogido en el Protocolo

Resultado y juego al margen, una de las curiosidades que dejó el partido entre Real Sociedad B y CD Tenerife sucedió en la recta final del duelo, cuando Christian Gomis se quedó sin poder entrar al partido por una decisión arbitral. Algo inaudito para casi cualquiera y cuya intrahistoria desveló Álvaro Cervera tras el partido.

A falta de 13 minutos para el final, y con dos cambios y dos ventanas gastadas (habían entrado Fabricio por el lesionado Jesús Álvarez en el 8' y Chapela por Pecar en el 66'), Cervera decidió agotar sus modificaciones con un triple cambio. Estaban preparados en la banda Anes Krdzalic, César Álvarez y Christian Gomis. Los dos primeros accedieron sin problemas al terreno de juego, pero no el tercero. Con las ventanas agotadas desde entonces (cada equipo tiene un límite de cinco sustituciones, pero solo puede detener el partido tres veces), el futbolista se quedó atónito en el banquillo y el entrenador del representativo explotó por la decisión del cuarto árbitro, Pablo Monterrubio Torres (Comité Aragonés) con el que acabó charlando de forma educada tras un primer momento de mucha tensión.

Cervera asumió el error como suyo

Aunque en un primer momento dio la impresión de que había sido Víctor Padrón (delegado del cuadro insular y con el que descargó su enfado Cervera, o al menos eso pareció) el responsable del asunto, fue el técnico quien asumió el error como propio en sala de prensa. “Lo de esa acción es un poco culpa mía, y luego culpa del método, porque es totalmente subjetivo a la decisión del árbitro y del cuarto”, puso por delante antes de relatar lo sucedido.

“Cuando lo estábamos haciendo decidimos que íbamos a sacar a otro jugador y no a Enric. Se lo dije al delegado [Víctor Padrón] pero, como ya había salido el segundo jugador, pues... ellos dicen que hay una norma en la que, si pasan diez segundos entre un cambio y otro, ya no se puede hacer para que no se pierda tiempo. El cuarto nos dijo que esperáramos un minuto y lo hiciésemos en la siguiente ventana, pero ya no teníamos más. Luego, él se dio cuenta”, contó Álvaro antes de introducir un último matiz. “Además, creo que no habían pasado los diez segundos. Y si habían pasado, ¿para qué se añaden seis minutos?”, preguntó de forma retórica.

La norma de los diez segundos, novedad en la 26/27

El caso es que la norma de los diez segundos en las sustituciones es una de las actualizaciones que ha implementado recientemente la IFAB (International Football Association Board, organismo encargado de la "protección" de las normas del juego) con el objetivo de que se pierda menos tiempo. Para la temporada 26/27, la IFAB ha activado el 'Protocolo del límite de tiempo en las sustituciones', que afecta directamente a la Regla 3 del juego.

Contenido de la norma según ha informado la Federación Española. / RFEF

El castigo que se recoge en la circular no es el mismo que le impusieron al Tenerife

De este modo, la IFAB establece en la mencionada circular que el futbolista sustituido debe abandonar el terreno de juego en el plazo máximo de diez segundos una vez el árbitro (este sábado, Abraham Domínguez Cervantes, del Comité Andaluz) haya autorizado el cambio. Sin embargo, el castigo en caso de que no se cumpla con el referido límite de tiempo no es el mismo que el que le impusieron al Tenerife en el duelo de este sábado.

Según recoge la Circular, si el jugador sustituido no hubiera salido del terreno de juego en el plazo de diez segundos "deberá salir del terreno de juego de todas formas lo más rápidamente posible, no se permitirá al suplente entrar en el terreno de juego, se reanudará el juego y el suplente podrá entrar en el terreno de juego únicamente la primera vez que se interrumpa el juego después de que haya transcurrido un minuto desde la reanudación y después de haber recibido la señal del árbitro". Además, el propio texto recoge, textualmente, que "la sustitución no se podrá cancelar ni el suplente se podrá cambiar" y así se recoge también en el apartado Cambios de Reglas 2026/2027 de la propia Federación Española de Fútbol.