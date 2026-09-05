El filial apuntala la defensa antes del debut

El Tenerife B comienza su tercera temporada consecutiva en Segunda RFEF. Competirá en el Grupo IV junto a otros dos equipos canarios, Las Palmas Atlético y Tamaraceite –el Atlético Paso lo hará en el V–, y debutará mañana (11:00) en el estadio Nuevo Vivero frente a un ascendido con cartel de grande de la categoría, el CD Badajoz. A los mandos, una campaña más, Leandro Cabrera. Ya son nueve cursos dirigiendo al filial.

Los blanquiazules debutaron en Segunda RFEF con un noveno puesto en la campaña 24/25 (47 puntos) y mejoraron en la siguiente con una séptima posición (50). El objetivo de partida será el mismo, sellar la permanencia y, si hay margen, competir por entrar en la zona de promoción de ascenso.

Para ello, el club ha reforzado a su segundo equipo con jugadores procedentes de equipos de la Península. A lo largo del verano han ido sumándose a la plantilla el defensa Alberto Cordero (Getafe B), el centrocampista Manu Vila (Tudelano), el lateral izquierdo Sergio Fernández Huecas (Leganés B), el extremo zurdo Amara Laghdaf (Real Unión), el delantero Óscar Bazaga (Atlético de Madrid), el portero Oier Gastesi (Arenas) y los centrales Álex Llorens (Eibar C) e Isma Muñoz (Elche Ilicitano), los dos últimos, fichados para cubrir la baja por lesión de Kevin González. Pero el Tenerife también ha tenido en cuenta el producto interno para mantener o subir el nivel del filial. La promoción de jugadores de la casa también ha sido una fuente de refuerzos: Fernando Cruz, Juliano, Nehuen, Peke o Dailo Suárez ya han dado el paso para unirse a la dinámica de trabajo que supervisa Leandro Cabrera.

Un proceso natural dentro de un filial en el que siguen jugadores como Sergio Aragoneses, Pau Fernández, Giovanni García, Joel Pérez, Yerover, Dylan, Omar Sánchez o Belza, y que también ha tenido bajas. Por ejemplo, terminó el ciclo del capitán Julen Zubelzu, ahora jugador del Arenas. Tampoco estará Juan Ybarra, el máximo anotador del B en la campaña pasada con 13 goles. El madrileño fue traspasado al FC Barcelona para que compita con su segundo equipo.

Después de visitar mañana al Badajoz, el Tenerife B recibirá en la Ciudad Deportiva a uno de los novatos, el Atlético Central (Sevilla).

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Completan el Grupo V el extremeño Don Benito, los andaluces Atlético Sanluqueño, Marbella, Xerez CD, Recreativo de Huelva, Betis Deportivo, Atlético Antoniano, Sevilla Atlético, Linares Deportivo, Ciudad de Lucena, Puente Genil, Estepona y CP Mijas Las Lagunas, y los vecinos UD Las Palmas Atlético y Tamaraceite. El primer cruce con un rival canario llegará el fin de semana del 10 y 11 de octubre con la visita del Tenerife B al Anexo del estadio de Gran Canaria: miniderbi con Las Palmas Atlético. Luego, el 21 o 22 de noviembre, los blanquiazules recibirán al Tamaraceite en la Ciudad Deportiva Javier Pérez.