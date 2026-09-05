Álvaro Cervera, tras el empate entre Tenerife y Real B: "Merecimos un punto y se nos han escapado dos"

“Creo que merecimos un punto y se nos han escapado dos”, reflexionó Álvaro Cervera tras el empate entre Real Sociedad B y CD Tenerife. El técnico reconoció en sala de prensa que su equipo no había sido mejor que el filial realista, pero lamentó que, una vez consiguió ponerse por delante, no fuera capaz de aguantar el resultado (1-1). “Quizá no merecimos la victoria, pero tal y como iba el partido y como ha sido el gol... puede que se nos escaparan dos puntos. Hemos tenido las ocasiones más claras, aunque no hemos sido brillantes. Estoy contento porque hemos vuelto a neutralizar al rival y no le dejamos llegar y, aparte, con cierto criterio arriba. ¿Si el empate ha sido justo? Pues sí”, aseveró.

Cervera informó también de que Jesús Álvarez había pedido el cambio por un “pinchazo” que, si bien no parece grave, pondrá al técnico en un apuro las próximas jornadas. “Lo típico, una cosa normal, esperemos que sea lo menos posible, pero dos semanas no es las quitará nadie. Más que el partido, nos trastoca el futuro porque es un jugador importante para nosotros y no tenemos a ninguno parecido a él”, indicó con el gesto torcido.

Jorge y Víctor Moreno: una banda derecha nueva

Asimismo, el míster repasó también algunas de sus decisiones a la hora de plantear la cita en Zubieta. Lo hizo, concretamente, a su elección de futbolistas en el costado derecho. Esta vez jugaron Jorge Moreno como lateral y Víctor Moreno por delante. Cambio total respecto al César-Baba Diocou del fin de semana pasado ante el Sporting. “Cuando hacemos al equipo miramos a quién tenemos delante, cómo nos pueden hacer daño y cómo lo podemos hacer nosotros. La velocidad es muy importante, tanto detrás como arriba. En la derecha tenemos a jugadores rápidos pero que no acaban de estar a gusto. Luego pasa lo otro, que se te acercan los jugadores a decirte que nos están haciendo daño por ahí. Por eso nosotros miramos para las dos porterías, no solo para una. Nos estamos apañando bien”, sostuvo en tono sosegado. No da la impresión de que ese aspecto le preocupe. Al menos no por ahora.

Jesús Álvarez, leisonado sobre el césped de Zubieta. / Javi Colmenero (LOF)

La polémica del cambio anulado: los motivos

Por el camino, el entrenador tinerfeñista se había referido a uno de los momentos más curiosos del partido. El momento en el que Christian Gomis no pudo saltar al terreno de juego al no permitir el cuarto árbitro ni el colegiado que el Tenerife ejecutara el último de un triple cambio que había ordenado Cervera. “Lo de esa acción es un poco culpa mía, y luego culpa del método, porque es totalmente subjetivo a la decisión del árbitro y del cuarto”, puso por delante antes de desvelar lo sucedido.

“Cuando lo estábamos haciendo decidimos que íbamos a sacar a otro jugador y no a Enric. Se lo dije al delegado [Víctor Padrón, la persona con la que se vio por televisión discutir a Cervera] pero, como ya había salido el segundo jugador, pues... ellos dicen que hay una norma en la que, si pasan diez segundos entre un cambio y otro, ya no se puede hacer para que no se pierda tiempo. El cuarto nos dijo que esperáramos un minuto y lo hiciésemos en la siguiente ventana, pero ya no teníamos más. Luego, él se dio cuenta”, contó Álvaro antes de introducir un último matiz. “Además, creo que no habían pasado los diez segundos. Y si habían pasado, ¿para qué se añaden seis minutos?”, preguntó de forma retórica.

Justo después de la acción polémica del partido -Cervera desveló que había cambiado de opinión y pensaba quitar a Víctor Moreno porque lo veía muy cansado- llegó el tanto del empate local. Sí, fue casi sobre la marcha, pero no tuvo nada que ver una cosa con la otra. “El error del gol es un error nuestro. El pase es bueno y el jugador nos coge la espalda, pero nuestra obligación es la de que ese jugador tenga que acertar. No fue un problema de desconcierto. Esas cosas se ven más desde fuera que desde dentro”, afirmó.

El equipo será competitivo

Superado el primer mes de competición, la incógnita de principio de temporada empieza a resolverse de forma satisfactoria. El Tenerife está compitiendo, lleva siete puntos sobre 12 posibles y ofrece señales de garantías. “Competir, vamos a competir seguro. Seguro porque tenemos a jugadores de la categoría y trabajamos para eso. Luego, hay que ser bueno en las dos áreas y, de momento, no estamos mal. Llegamos arriba y, aunque no hacemos mucho daño, llegamos con cierta facilidad. Atrás, hoy el equipo me ha gustado”, concluyó Cervera.