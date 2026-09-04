Real Sociedad B-CD Tenerife, una engañosa tregua del calendario en Zubieta

Eibar, Almería y Sporting. El comienzo de Liga del Tenerife fue de esos que invitan a lanzar pronósticos poco optimistas. Siendo uno de los ascendidos, el equipo blanquiazul tuvo que abrirse camino en la nueva categoría ante rivales consolidados en ella y alistados en el grupo de aspirantes a no conformarse con la permanencia. Yel balance no fue nada malo, seis puntos de nueve gracias a las victorias en Ipurua y en el Heliodoro frente al conjunto almeriense. El tercer intento demostró lo difícil e inusual que es enlazar tres triunfos en Segunda –ningún participante lo ha hecho este curso–. Y este sábado, a las 13:00, la Real Sociedad B en Zubieta. Un filial. Algo así como una tregua después del exigente inicio. Seguramente, una tregua engañosa.

En su segunda temporada consecutiva en la Hypermotion –terminó la 25/26 con 47 puntos en un cómodo decimoquinto puesto-, el Sanse ya ha vivido un poco de todo. Empezó perdiendo en su casa, derrotó al Albacete en el Carlos Belmonte y viene de empatar en El Plantío (2-2). En la cuarta jornada regresa a su hogar, a la Ciudad Deportiva de la Real Sociedad, una instalación que, por lo visto, no se le da bien, al menos en Segunda. Ya pinchó ahí en la fecha inaugural y en la campaña anterior solo pudo ganar una vez, al Castellón el 7 de marzo. En su descargo habría que añadir que también ejerció de local en Anoeta. Pero lo de ser anfitrión en Zubieta no le aportó los mejores resultados:en seis partidos de Liga, tres empates y dos derrotas.

Sea como sea, bajo la dirección del mismo entrenador, Ion Ansotegui –132 encuentros en Primera como jugador de la Real–, el Sanse no se está comportando como un filial que se desinfla en su segundo curso en LaLiga Hypermotion. Esa está siendo la impresión de entrada. La prueba está en la capacidad de reacción que mostró en su reciente visita al Burgos. Los Gorkas Carrera –15 goles la Liga pasada– y Gorosabel marcaron para neutralizar la ventaja local por partida doble. (1-2 y 2-2). En general, presenta el perfil clásico de un conjunto de este tipo, una media de edad baja y anticipos de unos cuantos futbolistas llamados a hacer vida en Primera División. Astiazaran, Ibai Aguirre, Dani Díaz y Carrera ya han debutado en ese nivel. Futbolistas "con datos numéricos muy altos de velocidad y kilómetros", un rival "difícil de defender" que también tiene sus "puntos débiles", avisa Cervera.

Para la primera cita liguera después del cierre del mercado de verano -el Tenerife se reforzó el último día con Christian Gomis y Gerard Valentín-, el entrenador de del equipo tinerfeño podrá elegir entre todos sus jugadores, con las excepciones de Viereck y Ranos, que están lesionados. Además, Noel acusó unas molestias durante la semana y su participación no está garantizada. El pontevedrés es uno de los jugadores que ha utilizado el técnico para cubrir el puesto de extremo derecho, una demarcación por la que también han pasado, como titulares, Chapela y Diocou. Se trata de una posición que vuelve a generar dudas de puertas a fuera. En otras zonas del campo se espera más o menos lo mismo que en los duelos con el Almería (1-0) y Sporting (0-1).