El CD Tenerife, a por la tercera victoria: horario, rival, televisión y todas las claves del partido

El CD Tenerife encara este fin de semana la tercera jornada de la Liga Hypermotion con el objetivo de recuperar la senda de la victoria y no descolgarse tan temprano de los primeros puestos de la tabla clasificatoria.

La derrota por la mínima el pasado viernes en el Heliodoro Rodríguez López ante el Real Sporting fue la primera de la temporada después de haber ganado los dos primeros encuentros.

Horario

Con seis puntos en el marcador, a los de Álvaro Cervera les toca viajar este fin de semana y casi que estrenar la jornada, solo tras el encuentro de este viernes entre la UD Las Palmas y CD Leganés.

El destino será el Estadio Zubieta, donde los blanquiazules se enfrentarán a la Real Sociedad B. La cita está prevista para las 13:00 horas en Canarias de este sábado 5 de septiembre y será emitida a través del canal de LaLiga TV.

Las claves

El rival, a pesar de ser un filial de un equipo de Primera División, no ha empezado con mal pie esta temporada 2026/27: cuatro puntos tras un partido ganado, otro empatado y el tercero perdido.

Con todo, ocupa el décimo tercer puesto de la tabla, una clasificación que se mantiene apretada en este primer mes del curso liguero. De hecho, el CD Tenerife le saca apenas dos puntos gracias a las victorias frente al Eíbar y el Almería y cierra los puestos de promoción de ascenso a solo uno del liderato.

Para esta jornada, Cervera no podrá contar con Neal Viereck y Grant Leon Ranos que serán baja por lesión. Además, por el momento se mantiene la duda de Noel, a expensas de la convocatoria que dé el míster.

Tampoco estará Gerard Valentín, el último fichaje del representativo que ni siquiera se ha incorporado a la disciplina blanquiazul.