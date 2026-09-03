¿Qué le falta a Dani Fernández para tener continuidad en el CD Tenerife?

Daniel Fernández Melián debutó con el primer equipo del CD Tenerife en un partido de competición el 2 de junio de 2024. Fue un encuentro de Segunda División contra el Real Valladolid disputado en el Heliodoro Rodríguez López. Tenía 16 años, 128 días y un futuro prometedor por delante. Ahora, con la mayoría de edad alcanzada desde hace siete meses –es de enero de 2008–, ya es un jugador de la primera plantilla blanquiazul a todos los efectos –fue renovado hasta junio de 2029– y su proyección no se ha apagado. Otra cosa es la velocidad de sus avances. La campaña pasada, la del ascenso a LaLiga Hypermotion, también estuvo con el plantel principal, pero llegó a bajar al filial alguna vez para participar en un par de partidos de Segunda RFEF, algo que no parece que vaya a suceder en el curso que empezó a mediados de agosto. La cuestión está en saber cuál será su papel en un CD Tenerife que está compitiendo en una categoría superior y ha reforzado su frente de ataque.

En la jornada inaugural, la del triunfo en Ipurua, Dani se quedó sin minutos. Le pasó lo mismo en el estreno en casa, en el 1-0 al Almería. Al fin, en la tercera fecha –derrota ante el Sporting en el Heliodoro Rodríguez López– tuvo la oportunidad de estrenarse: un cuarto de hora al final con el resultado en contra.

Su verdadero puesto

En teoría, la suya sería la solución idónea para el único puesto que sigue sin un dueño claro, el extremo derecho. Pero no ha llegado a ser titular. A la hora de diseñar las alineaciones, Cervera se decantó por Noel López en Eibar, luego eligió a Iván Chapela –Almería– y a continuación a Babacar Diocou –Sporting–. No incluyó en esa secuencia a Víctor Martín, un atacante fichado este verano precisamente para reforzar esa demarcación –el entrenador es partidario de que actué como segundo punta, donde sí está jugando de entrada–. El abanico de opciones ha crecido con las incorporaciones de Gerard Valentín e incluso de Christian Gomis. Yen el fondo, Cervera reconoce que Dani encaja ahí a la perfección, pero también piensa que le falta un "punto de madurez" para que se consolide jornada tras jornada. "Realmente, el jugador puro para ese puesto ahora mismo es Dani, a pierna cambiada, ya que se puede meter por dentro e ir hacia fuera, pero pensamos que todavía le falta un puntito de madurez para la categoría", sostiene el entrenador.

De momento, Álvaro no ha encontrado a un jugador que se sienta "cómodo" moviéndose por el carril derecho, una comodidad que debería ser recíproca. Nadie se queja, pero los técnicos detectan si un futbolista se siente verdaderamente identificado con una función en el campo. "Al final, los jugadores quieren ir a pierna cambiada y el que cabe ahí es Dani:ese es su puesto, es habilidoso y no está exento de velocidad, aunque a lo mejor él piensa lo contrario", repasa el entrenador. Pero le falta algo, que el tinerfeño siga "creciendo" y demuestre que puede "competir al nivel de Segunda".

En realidad, Dani ya había probado la categoría de plata. Debutó en la última jornada de la Liga 24/25, con Asier Garitano en el banquillo, y añadió diez actuaciones en la posterior, siete con Pepe Mel como entrenador –cuatro como titular y un gol al Sporting en el Heliodoro Rodríguez López– y tres en la etapa comandada por Cervera –en la vigésima primera jornada y en las dos últimas, siempre como reserva–.

Unos 360 minutos que tuvieron la continuidad de unos 600 en Primera RFEF repartidos en 14 actuaciones –seis como titular– y con dos goles como momentos cumbre, uno en la jornada inaugural –el 0-1 del triunfo por 0-2 en Guadalajara– y otro para empatar en Ponferrada (1-1) unos días antes de la conquista del objetivo, el viernes 1 de mayo.

Rendimiento inmediato

Por ahora, Álvaro sigue sin ver en Dani las garantías que necesita para dar continuidad a un futbolista en una Liga como la Hypermotion. "Aquí no estamos para probar a nadie, lo que hagas tiene que ser de rendimiento inmediato", advierte.

Al analizar la evolución del portador del dorsal 29 de la plantilla, Álvaro reconoce que tiene «cosas muy buenas», entre otras, su calidad técnica y un rápido aprendizaje de los conceptos tácticos –porque los entrenadores con los que trabaja son "muy pesados" en eso–. Además, es un jugador "rápido pero no es veloz, se va para los dos perfiles...". ¿Dónde estaría el margen de mejora? Cervera considera que necesita ganar potencia en el "cuerpo a cuerpo, cuando hay que chocar". En esa faceta del juego ha comprobado que "todavía no es ganador" de duelos. También influyen los momentos de los partidos. Por poner algunos ejemplos, Dani ofreció un rendimiento "sensacional" en varios duelos de la campaña pasada, ya con el juego avanzado y con determinadas situaciones a su favor: el marcador, los rivales dejando más espacios y apretando menos en los laterales... Para no tener que ir tan lejos, el contraste quedó expuesto en la derrota ante del Sporting del viernes pasado:esa noche le costó entrar en acción. "Le falta esa regularidad que, a lo mejor, no tienen los jugadores como él, pero eso es lo que necesita para ser un muy buen futbolista. Es un buen futbolista, pero puede ser un gran jugador", advierte.