El fichaje del CD Tenerife que le viene "cuadrado" a Álvaro Cervera

Álvaro Cervera cerró la ventana de fichajes con la tranquilidad de saber que el Tenerife pudo cubrir "todas las posiciones" –menos la portería, donde el técnico prefirió mantener a Gabri de Vuyst como suplente de Dani Martín–. Le habría gustado tener un mayor conocimiento de algunos de los jugadores que llegaron este verano –los extranjeros–, pero asume que el club los eligió por aquello de acudir a mercados más económicos. La valoración que hace Cervera sobre los últimos en unirse al grupo, Christian Gomis y Gerard Valentín, resume su análisis general del proceso de construcción de la plantilla: uno por descubrir y otro del que ya había tomado nota por su trayectoria en Segunda. Tenía pocas referencias del delantero, pero intuye que reúne unas "características" que servirán para compensar algunas carencias que existían en la plantilla. Y con el carrilero diestro, plenas garantías. "Nos viene cuadrado", aseguró.

Para acelerar su fase de adaptación, Cervera le dio unos minutos a Gomis en el partido de entrenamiento del miércoles ante el Laguna. "En principio, sus características son las que necesitamos", dijo sobre el senegalés cedido por el Schalke 04, un atacante rápido que ayudará a que el equipo compita mejor y que será una alternativa a Gallego, De Miguel y Grant-Leon Ranos, tres nueves diferentes.

Con Gerard Valentín tampoco había coincidido, pero es como si ya hubieran trabajado juntos. Es lo que tiene haberle echado el ojo a un jugador al que se ha enfrentado en cinco partidos de Liga, incluyendo el Tenerife-Huesca del curso 24/25. "Si es el que conocíamos, nos viene cuadrado, fenomenal", afirmó. "A lo mejor no es de grandes números de cara a la portería contraria, pero sí muy buenos si hablamos de su juego en la banda derecha", apuntó sobre un futbolista que puede desenvolverse como lateral y como extremo diestro.

Fichajes que son una "incógnita"

Cervera tiene en cuenta que las "posibilidades" económicas del club no fueron las más favorables por las restricciones en los salarios que condicionan, entre otros, a los equipos procedentes de Primera RFEF. Aún así, aparte de Babacar Diocou, que fue fichado el verano pasado y salió cedido luego al Arenas y al Granada, el Tenerife reforzó la plantilla con Jorge Moreno, Neal Viereck, Roko Jureskin, Jesús Álvarez, Mauro Pittón, Anes Krdzalic, Víctor Moreno, Martin Pecar, Grant-Leon Ranos, Christian Gomis y Gerard Valentín. Doce novedades, algunas sin experiencia en el fútbol español, futbolistas que siguen siendo una "incógnita" para el entrenador.

"Aunque trabajamos juntos cada día, la mayoría son nuevos en la categoría y tenemos que ver el rendimiento que pueden dar durante un año", advirtió . "El equipo está bien cubierto en todas las posiciones, pero no sé qué rendimiento van a dar", añadió Álvaro.

Luego está el encaje de cada uno en el sistema de juego del entrenador. Por poner un ejemplo, Cervera recordó que Víctor Moreno fue contratado para reforzar el extremo derecho y, en cambio, está jugando como segundo punta. "Pero son cuestiones nuestras", agregó refiriéndose a sus preferencias. "A día de hoy, no sé cuál va a ser el rendimiento de muchos jugadores porque no los conozco, pero espero que el rendimiento sea bueno", insistió sobre los que están descubriendo ahora LaLiga Hypermotion, o los que ni siquiera han debutado en esta categoría, o sea, Mauro Pittón, Jureskin, Grant-Leon Ranos y Christian Gomis.

Con ganas de que debute Pittón

Del primero aseguró que es "un chaval extraordinario". Es más, confesó que tiene «ganas» de que participe en la competición. Seguramente, todavía no lo ha hecho por la diferencia que hay entre la Liga que conocía, la Primera División argentina, y la Segunda española. "El cambio es importante y se está dando cuenta, pero estoy muy a gusto trabajando con él", comentó con el convencimiento de que "le va a llegar su momento".

Pittón es uno de los 27 jugadores de campo que tieneCervera –más tres porteros–. El técnico admitió que le gustaría dirigir un plantel más corto, pero no puso pegas: "Es lo que hay y lo gestionaremos de la mejor manera". ¿Se le cierran las puertas a la cantera por ello? Álvaro avisó que no va a frenar a ningún jugador del B que destaque, pero también aclaró que será "justo" con los jugadores que trabajan a diario a sus órdenes.