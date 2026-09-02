El palo de Manu Guill a Pedro Rodríguez: "En el CD Tenerife está quien quiere"
El director deportivo blanquiazul asegura que Rayco García hizo "un esfuerzo muy grande" para fichar al tinerfeño y que su llegada llegó a a ser "una posibilidad real".
Palo de Manu Guill a Pedro Rodríguez. El director deportivo del CD Tenerife se refirió este miércoles al gran culebrón del verano en el seno del representativo. Seguramente, uno de los no fichajes más mediáticos en la historia de la entidad y que, según dio a entender el dirigente, acabó siendo imposible por la falta de voluntad del futbolista porque "en el CD Tenerife está quien quiere".
"Se ha hecho un esfuerzo muy grande, sobre todo por parte del propietario, para que Pedro pudiese estar aquí", comenzó explicando Guill. "No sé si debo decirlo, pero es que se reunieron en Roma, en Barcelona, en Madrid, en Tenerife... y en un momento dado fue una posibilidad real, que pudiese venir. Pero al final, en el CD Tenerife está quien quiere. Quien quiere. Y eso tiene que quedar claro", zanjó con contundencia.
Todo lo contrario con Jesús de Miguel, con el que se está siendo injusto
Por contra, y cuestionado por Jesús de Miguel, que desechó ofertas de otros clubes (algunos mejoraban su salario en la Isla), Manu Guill apuntó en la dirección contraria. "Con Jesús se está siendo injusto. Nos dio muchísimo en la primera vuelta del año pasado. Eran De Miguel y diez más. Luego se lesionó y jugó lesionado porque no se tiró del barco. Y luego ha sido un jugador que se ha querido quedar", apuntó en tono pedagógico.
Jugadores que "quieran estar"
"Yo quiero, en el Tenerife, a jugadores que se quieran quedar, y no que se quieran ir", prosiguió el ejecutivo. "Hay que tener un poco de memoria y ser agradecidos con los jugadores que lo han dado todo por el club y quieren estar con nosotros. Yo quiero a esos jugadores que tienen compromiso", concluyó.
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